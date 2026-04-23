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Bloque "dialoguista" del Senado calificó de "grave retroceso institucional" el cierre de la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno

El bloque de senadores que reponde a gobernadores de buen diálogo con el gobierno nacional rechazó la decisión de Javier Milei contra periodistas acreditados.

Por Agencia NA
La senadora Carolina Moisés

La senadora Carolina Moisés

El bloque de Convicción Federal del Senado calificó hoy la decisión de prohibir el ingreso de los periodistas a la Casa de Gobierno como “un grave retroceso institucional” y advirtió que "cuando el poder le pone candado a la prensa no encierra periodistas sino a la verdad".

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La posición se esa bancada, que integran la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, quedó plasmada en un duro comunicado que difundieron esta tarde donde reclamaron la inmediata derogación de esa medida.

En la nota, ese bloque provincial expresó "su más enérgico rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de impedir el acceso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, una medida que anula la libertad de expresión y el derecho a la información, nunca antes adoptada ni en las dictadura militares”.

En ese sentido, Convicción Federal reclamó "la plena garantía del libre ejercicio periodismo en todos los ámbitos del Estado. Sin prensa libre, no hay República”.

Ese espacio parlamentario del Senado, que tiene terminal en los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil, de Tucumán Osvaldo Jaldo y de Salta Gustavo Sáenz, señaló que “en una democracia plena, el trabajo de la prensa no puede estar condicionado por la discrecionalidad del poder político”

Al respecto agregó que “cuando un gobierno decide quién puede ingresar, cómo debe ejercer su labor y bajo qué condiciones, la libertad de prensa deja de ser un derecho garantizado por la Constitución para transformarse en un permiso sujeto a la voluntad de los funcionarios de turno

Destacó que "esta práctica no solo restringe el acceso a la información pública, sino que debilita la calidad institucional y erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: el control ciudadano sobre los actos de gobierno.

Agregó que "advertimos con preocupación que estas decisiones configuran una escalada que atenta contra la cultura democrática de la Argentina”.

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