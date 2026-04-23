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Clima

Viernes con sol pleno en San Juan: sube la temperatura y se despide el fresco intenso

La jornada del 24 de abril se presentará estable y agradable, con cielo despejado y una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

San Juan tendrá este viernes un día dominado por el buen tiempo, ideal para actividades al aire libre y con condiciones típicas del otoño en la provincia. Según el pronóstico, la jornada comenzará con una mañana fresca, en la que la temperatura mínima rondará los 9°C, por lo que a primera hora será necesario salir abrigado.

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Jueves otoñal en San Juan: sol y aire fresco

Con el correr de las horas, el sol se impondrá sin nubosidad y hará que el ambiente se vuelva mucho más templado y agradable. Se espera que la temperatura máxima alcance los 25°C durante la tarde, ofreciendo un contraste marcado con el inicio del día.

El cielo se mantendrá completamente despejado y no hay probabilidad de precipitaciones. Además, el viento será leve y predominante del sector sur, lo que contribuirá a que las condiciones se mantengan estables a lo largo de toda la jornada.

Hacia la noche, el descenso térmico volverá a sentirse, en línea con la dinámica otoñal, por lo que se recomienda tener a mano algo de abrigo si se realizan actividades al aire libre. En general, será un viernes ideal desde lo climático, con sol, temperaturas agradables y sin sobresaltos en el tiempo.

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