Viernes con sol pleno en San Juan: sube la temperatura y se despide el fresco intenso

San Juan tendrá este viernes un día dominado por el buen tiempo, ideal para actividades al aire libre y con condiciones típicas del otoño en la provincia. Según el pronóstico, la jornada comenzará con una mañana fresca, en la que la temperatura mínima rondará los 9°C, por lo que a primera hora será necesario salir abrigado.

Con el correr de las horas, el sol se impondrá sin nubosidad y hará que el ambiente se vuelva mucho más templado y agradable. Se espera que la temperatura máxima alcance los 25°C durante la tarde, ofreciendo un contraste marcado con el inicio del día.

El cielo se mantendrá completamente despejado y no hay probabilidad de precipitaciones. Además, el viento será leve y predominante del sector sur, lo que contribuirá a que las condiciones se mantengan estables a lo largo de toda la jornada.

Hacia la noche, el descenso térmico volverá a sentirse, en línea con la dinámica otoñal, por lo que se recomienda tener a mano algo de abrigo si se realizan actividades al aire libre. En general, será un viernes ideal desde lo climático, con sol, temperaturas agradables y sin sobresaltos en el tiempo.