Jáchal, hacia la distinción UNESCO: exitosa 1° Jornada de Geoparque "Mares del Paleozoico"

El Teatro del Bicentenario fue el pasado viernes sede de la 1° Jornada de Capacitación “Jáchal Mares del Paleozoico”. El encuentro reunió a científicos, autoridades municipales, referentes educativos, instituciones intermedias y vecinos con el objetivo de proyectar el patrimonio geológico del departamento del norte como un motor de desarrollo turístico, educativo y económico.

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El municipio vivió una jornada histórica en el marco del proyecto para la creación del Geoparque Mundial de la UNESCO en Jáchal. El evento, realizado en el Teatro del Bicentenario (Barrio Fronteras Argentinas), contó con la presencia del Intendente Dr. Matías Espejo, quien estuvo acompañado por funcionarios del ejecutivo y legislativo municipal, autoridades escolares, alumnos y público en general.

El objetivo central de las jornadas fue profundizar en el conocimiento del patrimonio geológico, reconocido mundialmente por albergar registros excepcionales de antiguos mares del Paleozoico. A través de este encuentro, se busca coordinar acciones conjuntas para que el geoturismo se transforme en un pilar del crecimiento departamental.

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La apertura estuvo marcada por la presentación del Convenio entre la Municipalidad de Jáchal, la Cámara de Turismo local y CICTERRA, sentando las bases de la conformación de la Mesa Técnico-Científica que liderará el proceso de postulación ante la UNESCO.

El encuentro contó con ponencias de alto nivel académico y técnico que abordaron la viabilidad y los requisitos para alcanzar la categoría de Geoparque Mundial:

Patrimonio y Ciencia: Se expusieron trabajos sobre la riqueza paleontológica local, a cargo del Dr. Juan José Rustán, (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) y estudios geológicos específicos sobre el Área de Ciénaga de Huaco y la Quebrada de Huaco (Dres. J.P. Ariza, T. Soria y R. Martino).

Se expusieron trabajos sobre la riqueza paleontológica local, a cargo del Dr. Juan José Rustán, (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) y estudios geológicos específicos sobre el Área de Ciénaga de Huaco y la Quebrada de Huaco (Dres. J.P. Ariza, T. Soria y R. Martino). Camino a la UNESCO: El evaluador internacional de Geoparques UNESCO (México), Miguel Ángel Cruz Pérez (ingeniero, geólogo), detalló los criterios de elegibilidad necesarios para la propuesta. Asimismo, la Dra. Flavia Tejada (Parques Nacionales) compartió experiencias internacionales y presentó el proyecto de senderismo geológico “Los Coloraditos”.

El evaluador internacional de Geoparques UNESCO (México), Miguel Ángel Cruz Pérez (ingeniero, geólogo), detalló los criterios de elegibilidad necesarios para la propuesta. Asimismo, la Dra. Flavia Tejada (Parques Nacionales) compartió experiencias internacionales y presentó el proyecto de senderismo geológico “Los Coloraditos”. Vinculación con la Comunidad: La Dra. Jimena Trotteyn (CONICET-UNSJ) y el Lic. Carlos Bassan (UNSJ) destacaron la importancia de los proyectos de vinculación comunitaria y la Red Internacional de Turismo Científico como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad jachallera.

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“Este proyecto es una apuesta al futuro. Jáchal tiene una historia escrita en sus rocas que el mundo debe conocer. Estamos trabajando con rigor científico y compromiso institucional para que nuestro departamento sea reconocido globalmente, generando oportunidades de desarrollo”, destacó el intendente Dr. Matías Espejo.

Con este paso histórico, Jáchal reafirma su vocación de convertirse en un referente internacional del turismo científico, uniendo la riqueza de su pasado con la construcción de un presente productivo para todos los habitantes.