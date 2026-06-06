El teatro sanjuanino recibe el invierno con una obra gestada en la calidez humana: se estrena "Poetas y Delincuentes"

En tiempos donde la realidad parece superar la ficción y las pantallas se inmiscuyen en la mayoría de los vínculos, el teatro independiente sanjuanino vuelve a encender las luces del escenario para reclamar lo que mejor sabe hacer: propiciar el encuentro humano . El próximo sábado 20 de junio, a las 21:00 horas, la Cooperativa Teatro de Arte (Bernardo O'Higgins 501 Este) será el escenario del estreno de "Poetas y Delincuentes" , una ambiciosa puesta en escena dirigida por el experimentado hacedor teatral Daniel Zalazar.

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La fecha elegida no es casual. La función lleva como subtítulo "Solsticio de invierno", presentándose exactamente con el cambio de estación, una noche donde el frío exterior promete contrastar con el calor de una celebración artística desbordada y entrañable.

La propuesta invita al público a asistir a un recital poético performático. Un espacio fronterizo donde la poesía, la música, el movimiento y las historias personales de los personajes se van entrelazando dinámicamente. La sinopsis anticipa una atmósfera magnética: un grupo de actrices y actores se prepara para la escena; allí sienten, confiesan, leen, cantan, bailan, brindan y, poéticamente, delinquen. Su objetivo final es hallar "el oro de la escena": un destello de magia, una niebla, una verdad, o simplemente algo que ponga en juego su corazón.

El numeroso elenco que encarna esta experiencia está compuesto por doce destacados artistas escénicos de la provincia: Erica Fernández Simonazzi, Agustín Hierrezuelo, Kike Villafañe, Fernanda Espejo, Marcus Garcés, Guadalupe Herrera, Marcelo Olivero, Celina Carrizo, Simón Molina, Ana Guirado, Daniel Zalazar y Rocío Pérez Battias.

El "Club de Actuación": una respuesta colectiva a la crisis

Llevar adelante una producción con doce intérpretes en el contexto socioeconómico actual representa una verdadera quijotada. Para lograrlo, el grupo se constituyó como el Club de actuación, una estructura de autofinanciamiento donde los propios integrantes aportaron una cuota mensual durante tres meses para cubrir el alquiler de la sala y los gastos menores de producción.

"Los desafíos son muchos. El económico es uno de ellos", explicó el director Daniel Zalazar, quien añadió "el desafío humano es otro importante. Si bien muchos nos conocemos por la actividad teatrera, la grupalidad es muy heterogénea, con actores y actrices de trayectorias y formaciones variadas. El deseo y las ganas de actuar es lo que nos nuclea".

El director destaca que "Poetas y Delincuentes" pondrá en escena a doce almas teatrales convocadas para ofrecer un puñado de poesías e historias profundamente humanas. "Es una comedia que cuenta historias patéticas, absurdas, tiernas y ridículas que se irán entrelazando a medida que avance la noche", añadió, prometiendo una "fiesta teatral" en una emblemática sala de barrio.

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Resistir al vaciamiento cultural

La obra se estrena en un momento especialmente complejo para el sector artístico. Zalazar no esquiva la mirada frente al panorama nacional y provincial, caracterizado por el desfinanciamiento de los organismos de fomento.

"Esta crisis cultural que se vive en Argentina, y que tiene sus resonancias en San Juan, ha mostrado una vez más la fuerza del teatro independiente", reflexionó el director. "Venimos de producir muchísimo con el Instituto Nacional del Teatro (INT) en co-gestión con la Secretaría de Cultura de la Provincia. A nivel nacional, el vaciamiento del INT y de todos los organismos nos ha dejado muy desamparados. A nivel provincial, es algo que estamos tratando de repensar en conjunto con la comunidad; hemos hecho un punteo con necesidades básicas para generar alguna sinergia laboral con el gobierno".

Ante la falta de políticas públicas claras, Zalazar destacó que la red de contención actual es puramente comunitaria: "Los lazos en este momento para sostenernos los hacemos entre grupos y salas de teatro".

Una cita imperdible (y libre de algoritmos)

"Poetas y Delincuentes" se presenta, en última instancia, como la excusa perfecta para el disfrute compartido entre artistas y espectadores. En un gesto de accesibilidad y militancia cultural, la entrada será a la gorra, aunque debido a la capacidad de la sala se requiere reserva previa al WhatsApp 2644121183.

Para finalizar, Daniel Zalazar lanzó una invitación que resuena como una declaración de principios para los tiempos que corren: "En este mundo que está patas arriba, un momento de encuentro y felicidad es un regalo que hay que aprovechar. Por eso, los esperamos para compartir lo que nos gusta hacer y pasar un rato libre de inteligencia artificial".