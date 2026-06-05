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Este finde

Ferias, promos del Mundial y la Fiesta del Chocolate, en un solo departamento

Rawson organizó ferias, capacitaciones, entretenimiento, premios, gastronomía y espectáculos que desarrollarán los próximos sábado y domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Rawson se podrá participar de diversas actividades este fin de semana.

En Rawson se podrá participar de diversas actividades este fin de semana.

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Durante el fin de semana, vecinos y visitantes de Rawson podrán disfrutar de ferias, capacitaciones, entretenimiento, premios, gastronomía y espectáculos que forman parte de la agenda organizada para este sábado y domingo en distintos puntos del departamento.

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El municipio invitó a participar de la agenda cargada de actividades para todas las edades durante este fin de semana, con propuestas que combinan producción local, capacitación, entretenimiento, comercio, gastronomía y cultura.

Las actividades comenzarán el sábado 6 de junio, de 8 a 13 horas , con una nueva edición de Rawson Rinde Más en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas , ubicado en calle Progreso 668 Oeste. Allí los vecinos podrán acceder a productos frescos y de calidad para la canasta familiar, entre ellos frutas, verduras, hortalizas de estación, panificación, embutidos, miel, conservas, plantas aromáticas y ornamentales, tejidos y artesanías. Además, habrá espectáculos artísticos, sorteos y premios para quienes asistan caracterizados como los mejores hinchas de la Selección Argentina.

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Por la tarde, de 16 a 19 horas , la actividad continuará con la Expo Oficios en la Plaza Centenario de Villa Krause. La propuesta permitirá conocer los trabajos realizados por alumnos de la Red de Oficios Municipal y realizar la preinscripción para los nuevos cursos que comenzarán en julio . También habrá asesoramiento personalizado e información sobre capacitaciones en áreas como manicura, peluquería y barbería, pastelería, acompañante terapéutico y electricidad domiciliaria.

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En simultáneo, desde las 16 hasta las 21 horas, la Plaza de Villa Krause será escenario del gran Fan Fest Comprá en Rawson, una iniciativa impulsada para incentivar las compras en comercios adheridos y premiar la participación de los vecinos. Quienes realicen compras podrán acceder a cupones, códigos QR y pases para participar de juegos y actividades.

La jornada incluirá intercambio de figuritas, Copa Comprá Rawson, desafíos de penales, metegol, fútbol tenis y una gran Fan Zone. Además, los participantes podrán ganarse importantes premios como camisetas, conjuntos deportivos, pelotas, órdenes de compra, termos y hasta una moto eléctrica 0 kilómetro.

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El cronograma culminará el domingo 7 de junio, de 11 a 18 horas , con la esperada Fiesta del Chocolate en el Predio Gaucho José Dolores. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá patio de comidas, paseo de emprendedores, academias de danza, espectáculos artísticos y el concurso para elegir el mejor chocolate, cuyas inscripciones continúan abiertas al teléfono 2644466873.

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Durante la jornada subirán al escenario la Academia Vida y Tradición, Academia Almas Medaneras, Ole Flamenco, Academia Los Huarpes, La Reina, César Bueno y Patricia Vizcaíno, Alokados y Noelia Riveros, brindando una propuesta artística pensada para compartir en familia.

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