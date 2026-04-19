El frío, ¿llegó para quedarse en San Juan?: qué dice el pronóstico

El cambio de tiempo se hizo sentir en San Juan luego de un fin de semana con registros elevados para la época. En las primeras horas del domingo, el viento Sur irrumpió con intensidad y trajo consigo una baja en la temperatura , modificando el panorama climático que venía de jornadas “cálidas” en la provincia.

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Para este lunes 20 de abril de 2026, se espera una jornada mayormente nublada en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 17°C, con una mañana fría que arrancará cerca de los 8°C y una tarde algo más templada. La probabilidad de precipitaciones es nula, según el pronóstico.

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En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el sector sur entre 13 y 22 km/h, mientras que hacia la tarde rotará al sudeste, aumentando su intensidad con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. Por la noche, se mantendría del sector sudeste con menor intensidad.

El resto de la semana mostraría condiciones similares, con mínimas bajas en el arranque de cada jornada y máximas que irán en ascenso gradual: el martes se prevé entre 10°C y 18°C, el miércoles entre 9°C y 19°C y el jueves con un leve repunte hasta los 22°C. Hacia el viernes, la máxima rondaría los 14°C, mientras que el sábado volvería a subir hasta los 22°C.