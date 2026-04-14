martes 14 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Juan

Denunció a su pareja por violación y en el juicio se retractó: la fiscalía insiste en su culpabilidad y pidió 13 años de pena

Las representantes de la UFI CAVIG están convencidas de que este sujeto es responsable de abusar de su pareja e hijastra; sostienen que su retractación se debe a que es una clara víctima de violencia de género. Durante el debate, la principal testigo dijo que fue una relación consentida y que lo denunció porque la influenciaron. Este lunes, antes de que terminen los alegatos, la presunta damnificada volvió a hablar y aseguró que su hija tampoco fue ultrajada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hace unas semanas, un individuo acusado de abusar sexualmente de su pareja e hijastra comenzó a ser juzgado. Este martes podría ser declarado culpable o absuelto, según lo que decida el tribunal colegiado compuesto por Matías Parrón (presidente) y las vocales Celia Maldonado de Álvarez y Carolina Parra. Sin embargo, la decisión es una incógnita porque la denunciante se retractó. La fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG, mantuvieron firme su postura y afirman que el cambio en su testimonio ocurre porque es una clara víctima de violencia de género y teme por su integridad.

Lee además
comenzo el juicio contra el sujeto acusado de abusar a su expareja e hijastra en pocito
Tribunales

Comenzó el juicio contra el sujeto acusado de abusar a su expareja e hijastra en Pocito
tendencias en calzado urbano para esta temporada
Tips

Tendencias en calzado urbano para esta temporada

Al inicio del debate se produjo la declaración de la mujer. Lo primero que manifestó fue que la relación sexual fue consentida, que sabía lo que hacía y que su pareja no la presionó. De igual manera, no expresó nada sobre el otro delito que recae contra él, que es el de lesiones; ratificando de esta manera que sí fue golpeada ese día de marzo de 2025.

Fuera de esa declaración que desconcertó a los presentes, este lunes volvió a utilizar el recurso que la ley dispone y habló. Sus palabras fueron muy fuertes porque ratificó que no fue ultrajada sexualmente e indicó estar influenciada por parientes de él que no lo querían. Pero no solo eso, también detalló que habló con su hija —quien fue presuntamente abusada por el acusado— y que, al pedirle que por favor le dijera la verdad, la menor le habría dicho que mintió porque lo odiaba. “No puedo guardarme esto, por eso pedí hablar”, les expresó a los jueces.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), la mujer sí fue víctima de abuso sexual y su declaración actual se debe a que se encuentra muy vulnerable. A pesar de su retractación, esta parte manifestó en los alegatos que la mujer efectivamente padeció un hecho de violencia de género; por tal razón, solicitó que el imputado sea declarado culpable y condenado a 13 años de prisión efectiva por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género en perjuicio de su pareja, y abuso sexual simple (por dos hechos) en perjuicio de la menor.

Para la defensa particular del sospechoso, ejercida por María Filomena Noriega, la declaración de la mujer es crucial porque confirma su teoría: que la relación sexual fue consentida y no obligada. También expresó que las últimas palabras de la mujer —de este lunes— resaltan que el acusado no abusó de la menor. Por tal razón, solicitó que este hombre sea absuelto por el beneficio de la duda o, en su defecto, que solo se lo declare culpable del delito de lesiones leves agravadas.

violencia de genero 2026
Temas
Seguí leyendo

¿Ariel Martos se va?: el DT de San Martín no habló en conferencia y su futuro es incierto

Martes gris en San Juan: cielo nublado y temperaturas moderadas

Cónclave bloquista: drenaron enojos y el destino de sus votos claves para un puesto judicial muy jugoso

Harán testeos gratuitos y simples de Chagas en San Juan: los detalles para sacarse dudas

Paritaria docente en San Juan: gremios y Gobierno vuelven a la mesa de negociaciones tras el paro

Las alarmantes señales sobre la lesión que sufrió el Cuti Romero: "Tiene cierta inestabilidad en la rodilla"

Lunes sin sobresaltos en San Juan: nubes, pero sin lluvias y con temperatura agradable

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tendencias en calzado urbano para esta temporada
Tips

Tendencias en calzado urbano para esta temporada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum
Deceso

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación
Disputa en puerta

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación

De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.
Villa San Damián

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

Te entregué mi vida: el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva
San Martín

"Te entregué mi vida": el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva

Te Puede Interesar

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz
Conmoción

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.
Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

Su esposa se retractó en el juicio, pero igual lo condenaron a 5 años por golpearla y abusar de su hijastra
Tribunales

Su esposa se retractó en el juicio, pero igual lo condenaron a 5 años por golpearla y abusar de su hijastra

Mondas, a full: el Gobierno de San Juan busca varias empresas para la limpieza estratégica de canales
Tarea clave

Mondas, a full: el Gobierno de San Juan busca varias empresas para la limpieza estratégica de canales

Tras el sacudón, San Martín se reordena: Schiapparelli toma el mando y Antuña, ¿se aleja?
Fútbol

Tras el sacudón, San Martín se reordena: Schiapparelli toma el mando y Antuña, ¿se aleja?