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Tribunales

Comenzó el juicio contra el sujeto acusado de abusar a su expareja e hijastra en Pocito

La fiscalía en la audiencia de control de acusación expresó que irá por una pena de 13 años. El debate está en plena etapa de testigos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este lunes 30 de marzo comenzó el juicio contra un changarín, oriundo de Pocito, que está en la mira de abusar sexualmente de su expareja e hijastra. El acusado que está con prisión preventiva desde el inicio de la investigación, si es considerado culpable, podría llegar a ser condenado a 13 años de prisión efectiva; pena que la Fiscalía solicitó en el control de acusación.

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Frente al debate hay un tribunal colegiado compuesto por Matías Parrón (presidente) y las vocales Carolina Parra y Celia Maldonado de Álvarez. Representado al Ministerio Público Fiscal está la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG. Y en la defensa del acusado, la doctora María Filomena Noriega.

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El juicio está en la etapa de testigos. El primer día estuvo presente la presunta víctima y otros familiares. Se espera que durante estos días sigan atravesando los testigos y la semana próxima ya acabe.

La acusación que recae contra este hombre

El hecho ocurrió en la madrugada del 23 de marzo del 2025, justo después de que el sujeto le hiciera una escena de celos, la golpeara y hasta la lanzara un celular contra su cabeza.

Esa noche ella terminó lastimada en el cuero cabelludo y, cuando él se durmió, llamó al 911 para pedir ayuda. En principio se pensó que se trataba de una golpiza. Sin embargo, cuando desde CAVIG hablaron con la mujer descubrieron que también había sido violada.

En su relato, la víctima contó que su pareja la golpeó y después la sometió sexualmente. Encima, la amenazó para que no lo denunciara. Todo esto luego fue respaldado por los informes médicos y las pericias. Fue así que la fiscalía le imputó, primeramente, de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves, todo agravados por el vínculo y en contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja.

A los meses de la investigación salió a luz otro dato inesperado. Una de las hijas de la mujer, que le tenía pánico a este sujeto, contó algo aberrante. Le relató a una psicóloga que su padrastro había abusado de ella. A partir de estos datos, la fiscal Ruíz pidió que se le hiciera la Cámara Gesell y confirmó que la nena sufrió manoseos por parte del hoy acusado. Por esto último fue que en julio pasado amplió el objeto de investigación y le sumó el delito de abuso sexual simple, agravados por la guarda y la convivencia prexistente con una menor de 13 años.

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