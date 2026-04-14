Tendencias en calzado urbano para esta temporada

Cómodo, versátil y sin límites a la hora de crear un look: el calzado urbano trae modelos para cada estilo y demuestra que ya no es necesario elegir entre lo enteramente casual o lo enteramente formal, sino que se puede crear un outfit juvenil y clásico . ¿Cuáles son las tendencias que aparecen en el mercado? En este artículo, te proponemos un recorrido por algunos de los modelos que vienen.

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Zapatillas: un clásico para cualquier estación

Las zapatillas deportivas llevan varias temporadas dentro de las preferidas de los usuarios. Íconos atemporales como las Converse conviven con apuestas urbanas de marcas como New Balance o Adidas. Una tendencia gorpcore y todoterreno domina la estética de las zapatillas deportivas, que vienen con diseños estilo botín, colores metalizados y siluetas más radicales para combinar con tus outfits. Si necesitas ayuda para tu elección, te proponemos qué modelos de grandes marcas, como Salomon, Nike o Adidas para comprar.

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Deportivas gorpcore

La tendencia gorpcore trae las estéticas radicales del senderismo o el montañismo para un uso urbano. Este estilo de zapatillas deportivas pone el acento en la funcionalidad y propone modelos prácticos y cómodos. Algunas marcas que han traído nuevos diseños en esta tendencia son Skechers, New Balance o Nike (en modelos como las Nike LD-1000), entre otras.

Como si no llevaras nada: las zapatillas deportivas barefoot

Del otro lado del extremo de las zapatillas deportivas de gran plataforma se encuentran las zapatillas de suela ultrafina, que pasaron a conocerse como barefoot(estilo “descalzo”). Modelos como las Puma Speedcat y las Adidas Taekwondo destacan en esta categoría, cada vez con más colores y nuevos giros a su estética delicada y vintage.

La moda retro y las zapatillas deportivas

Clásicos como las Adidas Jordan o las Samba demuestran ser diseños atemporales que no pierden vigencia. Los usuarios vuelven a modelos como las Reebok Classic o las Adidas Tokyo que, a pesar de su estética vintage y su caña baja, siguen siendo zapatillas clásicas y versátiles.

Deportivas hasta arriba: zapatillas de caña alta

Si bien marcas como Converse o Vans ya son reconocidas en el mundo de las zapatillas urbanas, no dejan de reinventarse. Algunos modelos, más radicales, llevan la caña alta hasta casi la mitad del gemelo.

Volumen y colores metalizados

Tomaron el nombre de “dad sneakers” los modelos voluminosos de suelas gruesas y estilo holgado. Estos diseños son ideales para quienes disfrutan que su pie no esté ajustado en diseños más estrechos. Marcas como New Balance, Adidas y Nike han propuesto estéticas interesantes y colores brillantes dentro de esta categoría.

Entre el deporte y las bailarinas

El estilo bailarina se hace muy presente en distintas propuestas y también lo hace en el mundo de las zapatillas deportivas. Converse lanza sus Dainty Mary Jane, Nike estrena sus Nike Air Rift W; los colores pasteles, los cordones que suben por el tobillo y las tiras que agarran el empeine dominan el mercado.

Zapatillas con glam

Si pensabas que ya conocías todo lo que tenías que conocer sobre las zapatillas, llegan las “sneakers slim” para probar lo contrario. Con su silueta delgada, suela baja y diseños minimalistas pero con gran estética (sin por eso perder sus materiales livianos), este calzado demuestra que se puede ser juvenil y elegante al mismo tiempo.

Sandalias para primavera y verano

En cuanto a diseño, los flecos vienen a aportar movimiento y personalidad. En lo que se refiere a colores, el rosa se hizo presente en las pasarelas de grandes marcas (como en los stiletto de Christian Dior, el rosa fuerte de Versace o en los mocasines de Calvin Klein, por nombrar algunos). ¿Qué modelos se destacan en esta temporada?

Como un guante

Los llamados zapatos “guante” toman su nombre del inglés glove, y se proponen reinventar los clásicos zapatos bailarina. Así, combinan las ballet flats con los mocasines, una mezcla entre lo formal con un tono más casual. Estos modelos suelen tener empeines más cubiertos.

La combinación entre zapatos tipo bailarina y otros modelos también se puede observar en las zapatillas que toman la forma del calzado bailarina. De esta manera, ofrecen un tejido flexible, un diseño con cordones pegado al pie y un acabado satinado.

Pie al descubierto

Las sandalias con el pie descubierto casi totalmente (no demasiado lejos de las ojotas) salen del ámbito de la playa para llegar a la ciudad. Clásicas, de cuero o incluso con taco, este calzado relajado viene a aportar frescura a tus caminatas urbanas.

Comodidad y calidez para el invierno

Materiales flexibles y suelas bajas dominan el catálogo de invierno. Estas siluetas versátiles se adaptan a distintos momentos del día y a distintas actividades. Los acabados sofisticados permiten que estos calzados se combinen tanto con jeans como faldas, vestidos o trajes. Los colores que más aparecen son el marrón chocolate y el bordó, pero también se harán presentes el verde oliva o el beige.

Bailarinas estructuradas

El mismo seguimiento de la silueta del pie, la misma suela plana, diferente material (cuero liso, charol o incluso tejidos): podrán aparecer con punteras redondeadas o puntiagudas y podrán incorporar adornos como tiras o hebillas metálicas. Para el día o para la noche, para caminar cómoda sin perder el toque elegante, las bailarinas son un clásico infaltable.

Para completar tu look “preppy”

Toman este nombre los outfits inspirados en aquellos que usaban los jóvenes que asistían a las universidades y preparatorias (de ahí la derivación “preppy”), con un look tradicional, formal, pero también sofisticado y relajado. Marcado por colores pastel (rosa pálido, verde, celeste y beige) y prendas como blazers, camisas, polleras de tablas, chalecos y suéteres, este look necesitaba un calzado acorde: zapatos clásicos marrones o negros. La tendencia del look “preppy” trajo consigo, así, el auge de los mocasines y alternativas como los Oxford o los derbies.

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Podrás encontrar distintas variantes de este modelo: versiones ligeras con suelas flexibles y modelos producidos con cuero envejecido o materiales reciclados.

Los zuecos… ¿de siempre?

Ese calzado tradicional holandés ya es un zapato icónico. Sin embargo, esta temporada se hace presente con nuevos diseños, como punteras estilizadas (tanto de forma redonda como puntiaguda), detalles estéticos (tachas), taco y una paleta de colores novedosa (verde, amarillo y marrón, entre otros). Este modelo se destaca por su aire bohemio y su capacidad de combinarse con faldas, pantalones y otros looks urbanos.

Mules

Sin talón pero con estilo: estos zapatos dominan por su comodidad, su facilidad de calzado y de uso, sus versiones planas y detalles pequeños pero de gran impacto, como aplicaciones metálicas. Entre los materiales de fabricación, podrás encontrar diseños en cuero o en terciopelo, entre otros. Gracias a su tono minimalista y sofisticado, son perfectos para looks de oficina. Se pueden combinar con pantalones, con faldas o con vestidos rectos.

Botas biker

Una combinación estratégica entre modelos clásicos y un estilo rockero, las botas biker aparecen en colecciones urbanas de esta temporada. Cómodas, resistentes y con gran actitud, este calzado resalta por su versatilidad. Si bien el modelo más tradicional incorpora una caña media con hebillas metálicas y una suela más gruesa, diseños de esta temporada muestran distintas alturas y diseños.

Casual, juvenil, fresco, elegante, clásico: tu calzado, tu estilo. Lleva tu zapato perfecto para tu look ideal esta temporada.