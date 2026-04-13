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Malas noticias

Las alarmantes señales sobre la lesión que sufrió el Cuti Romero: "Tiene cierta inestabilidad en la rodilla"

El defensor argentino abandonó entre lágrimas el partido entre el Tottenham y Sunderland por la Premier League.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una lesión inesperada de Cristian Romero generó preocupación en el Tottenham Hotspur y la selección argentina a solo dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026. El defensor central abandonó el partido frente al Sunderland entre gestos de intenso dolor y desconcierto por la posible gravedad del incidente. Horas después, llegaron alarmantes señales sobre el futuro del Cuti, que dejó el campo entre lágrimas.

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La lesión del zaguero se da en un contexto de instancias decisivas tanto para su club, comprometido con el descenso, como para la planificación de Lionel Scaloni de cara al máximo torneo internacional. “Cuti Romero se va a hacer los estudios mañana. Tiene cierta inestabilidad en la rodilla por el golpe y el estudio va a determinar si tiene dañado el ligamento colateral interno o si no, depende de eso, pero fue a partir del golpe”, informó Gastón Edul, periodista que cubre la actualidad de la Selección.

El episodio tuvo lugar en el minuto 64 del duelo correspondiente a la jornada 32 de la Premier League en el Estadio de Luz. Romero intentó cubrir el balón dentro del área ante la presión de Brian Brobbey, delantero rival, y recibió un empujón que lo hizo colisionar violentamente con su propio arquero, Antonin Kinsky. El impacto, producido por la cabeza del guardameta en la zona cercana a la rodilla del Cuti, dejó al defensor tendido, requiriendo atención médica prolongada.

El futbolista argentino se incorporó con dificultad tras varios minutos, pero sus gestos de frustración y las lágrimas con las que abandonó el campo evidenciaron la gravedad percibida tanto por sus compañeros como por el público presente. La salida de Romero se produce en un momento clave: el Tottenham permanece en la posición 18° con 30 puntos, en plena lucha por evitar el descenso y con la presión añadida de que la temporada finalizará el 24 de mayo, restando únicamente seis partidos para definir su futuro en la liga.

En cuanto a la gravedad de la lesión, el DT de los Spurs, Roberto De Zerbi, expresó: ”Aún no lo sabemos. Tendremos que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Espero que no sea un problema grave para nosotros, porque es un jugador fundamental”.

A nivel estadístico, el defensor de Córdoba había disputado hasta el momento 23 partidos de la actual Premier League, sumando cuatro goles y una asistencia. Su ausencia y la derrota por 1-0 ante Sunderland profundizaron el mal presente del conjunto dirigido por De Zerbi, que necesita sumar en los duelos restantes ante rivales directos como Brighton, Aston Villa y Chelsea, este último club del también argentino Enzo Fernández, ubicado en la sexta posición.

”Es un buen tipo, un jugador de primera, con mucha personalidad, y lo necesitamos para terminar la temporada y alcanzar nuestro objetivo. ¿Fue su rodilla? Quizás sí, pero no quiero decir nada hasta que sepamos más”, concluyó el DT sobre la alarmante situación del defensor con pasado en Belgrano de Córdoba.

El impacto del incidente se acrecienta ante la cercanía de la Copa del Mundo, cuya inauguración está prevista para junio, lo que convierte cada día de recuperación en un factor determinante. Por ahora, ni el Tottenham ni la Asociación del Fútbol Argentino han publicado un parte médico oficial que precise el diagnóstico ni los plazos de recuperación para Romero.

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