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Prestaciones

ANSES con nuevos topes de ingresos en abril: claves para no perder las asignaciones familiares

La ANSES brindó información fundamental para los beneficiarios de asignaciones a partir del cuarto mes del año.

Por Agencia NA
ANSES y las novedades de abril.

ANSES y las novedades de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los parámetros del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para abril de 2026, lo que impacta directamente en miles de trabajadores en relación de dependencia.

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Los nuevos topes de ingresos determinan quiénes continúan cobrando el beneficio y quiénes quedan excluidos del sistema, según le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas desde el organismo oficial.

El organismo previsional realiza controles mensuales mediante cruces de datos con Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y registros de empleadores, con el objetivo de verificar que ningún integrante del grupo familiar supere los límites establecidos por la normativa vigente.

ANSES: nuevos topes de ingresos para abril

Para seguir percibiendo las asignaciones familiares del SUAF, se deben respetar los siguientes valores:

  • Tope individual: ningún integrante del grupo familiar puede superar los $2.801.551 brutos.
  • Tope del grupo familiar (CGF): la suma de los ingresos de ambos progenitores no debe exceder los $5.603.101.

Desde ANSES remarcan que si un solo integrante supera el límite individual, se pierde automáticamente el beneficio para todo el grupo familiar, sin excepciones. La única salvedad corresponde a hijos con discapacidad, para quienes no rigen topes máximos.

Cómo funciona el sistema y qué pasa si se superan los límites

El SUAF opera mediante un esquema escalonado: a mayor ingreso, menor es el monto que se cobra por hijo. Sin embargo, existen tres escenarios posibles ante variaciones salariales:

  • Pérdida total del beneficio: si se supera el tope individual.
  • Suspensión temporal: cuando en un mes puntual se exceden los límites, por ejemplo, por aguinaldo o bonos.
  • Reducción progresiva: si el salario aumenta pero se mantiene dentro de los rangos permitidos.

Por este motivo, ANSES recomienda a los trabajadores controlar periódicamente su situación en la plataforma Mi ANSES, ya que incluso un incremento salarial leve puede modificar el monto percibido o generar la baja del beneficio.

Ayuda Escolar: cómo acceder a los $85.000

Otro punto clave para los beneficiarios del SUAF es la Ayuda Escolar anual, que en 2026 asciende a $85.000. Si bien muchos titulares recibieron el pago automático en marzo, quienes no lo hayan cobrado deben presentar el Certificado de Escolaridad.

El trámite puede realizarse online a través de la web oficial de ANSES o de forma presencial en oficinas del organismo. Una vez presentada la documentación, el pago se acredita en un plazo estimado de hasta 60 días.

Controles y verificación de datos

Desde ANSES explicaron que los cruces mensuales de información buscan garantizar que las asignaciones lleguen a quienes cumplen con los requisitos. A través de estos controles, el organismo detecta aumentos salariales, nuevos empleos registrados o cambios en los ingresos del grupo familiar.

Además, aclararon que los créditos para beneficiarios no son otorgados directamente por ANSES en este período, sino por entidades bancarias externas, por lo que cualquier descuento en los haberes debe consultarse con la institución financiera correspondiente.

En este contexto, el organismo insiste en la importancia de mantener actualizados los datos personales, laborales y educativos para evitar la suspensión o pérdida de las asignaciones familiares en abril.

FUENTE: Agencia NA

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