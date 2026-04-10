sábado 11 de abril 2026

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Pronóstico

Sábado inestable y caluroso: se esperan chaparrones durante la madrugada pero la máxima rozará los 30 grados

Tras un inicio de jornada con probabilidad de lluvias aisladas, las condiciones mejorarán rápidamente hacia la tarde con un marcado ascenso de la temperatura en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado

Para este sábado 11 de abril, el pronóstico del tiempo en San Juan indica una jornada que comenzará con inestabilidad pero que presentará una mejora notable hacia la tarde. Se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 28°C.

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Durante la madrugada se esperan chaparrones aislados con una probabilidad de precipitación de hasta el 40% y vientos leves del noroeste, aunque estas condiciones darán paso a una mañana parcialmente nublada con una temperatura cercana a los 18°C.

A medida que avance el día, el cielo se despejará gradualmente quedando algo nublado, permitiendo que la temperatura máxima alcance los 28°C en horas de la tarde en un ambiente de calma atmosférica con vientos apenas perceptibles.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 22°C bajo un cielo con escasa nubosidad y una brisa suave proveniente del sudeste, cerrando un día de contrastes que iniciará fresco y húmedo pero terminará cálido y agradable.

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