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Sorpresa "gigante" en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado

La tala del árbol forma parte de las obras previas al inicio de la tarea de repavimentación de la calle Meglioli.

Por Daiana Kaziura
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Lo que parecía una intervención de rutina terminó convirtiéndose en una escena digna de una película de ciencia ficción. En los últimos días, a un costado de calle Meglioli, unos metros al sur de República del Líbano (en Rawson), un cráter descomunal se abrió paso junto al asfalto. En su interior, como si fueran las entrañas de la tierra, asomaba un entramado de madera y raíces que sorprendió por su tamaño y su forma: eran los restos de un eucalipto centenario que se resistió a desaparecer sin dejar huella.

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La postal no es exagerada. El hueco que quedó a orillas de la calzada dejó ver la magnitud de un árbol que, según los vecinos, superaba ampliamente los 100 años. Bajo tierra, donde nadie podía anticiparlo, apareció la estructura de raíces “exageradamente grandes”, que causó sorpresa y obligó a modificar por completo el operativo de erradicación del ejemplar.

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“La tarea completa de sacar 7 árboles, entre los cuales había 4 eucaliptus de gran tamaño, nos llevó más o menos unos 40 días. Se realizó con total normalidad en todos, salvo en uno, cuay complicación era muy difícil de prever”, explicó el director de Obras de la Municipalidad de Rawson, Caupolicán Nievas. Y detalló la dimensión del hallazgo: “Las raíces eran del orden de los 7 metros por 7 metros y unos 5 metros de profundidad. La verdad que no esperábamos eso”.

Como consecuencia, lo que inicialmente iba a ser un trabajo simple: retirar ejemplares en mal estado que afectaban el tránsito, se transformó en una tarea compleja que requirió maquinaria especial, carretones y nuevas estrategias para poder avanzar. Esa dificultad fue la que generó una demora mayor a la prevista, aunque desde el municipio aclararon que "se mantiene dentro de márgenes razonables".

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Actualmente, resta extraer ese trozo del ejemplar más grande. Aunque incluso se barajó anteriormente la posibilidad de enterrar aquel trozo de madera y raíces debido a su tamaño, las autoridades quieren agotar todas las posibilidades con el fin de retirarlo.

En ese contexto se espera que la remoción se realice en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad. “La firme intención es extraerlo y, una vez afuera, trozarlo en cuatro o cinco partes para facilitar su traslado”, indicó Nievas sobre la tarea que comenzó a realizarse antes de este fin de semana.

Sobre su destino final, no se descarta que parte de la madera pueda reutilizarse como leña o, en su defecto, ser trasladada al Parque de Tecnologías Ambientales para su tratamiento.

Embed - Fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado

La obra final en la emblemática calle de Rawson

Detrás de esta intervención puntual en torno a los árboles, hay una obra de mayor escala. La calle Meglioli, una arteria clave Rawson que forma parte de la Ruta Provincial 70, será repavimentada en un tramo de 2,7 kilómetros, entre República del Líbano y Calle 5. El objetivo es mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados que conecta el departamento con distintos puntos del Gran San Juan.

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De hecho, desde el Gobierno provincial habían anticipado que el inicio de los trabajos dependía de la extracción de estos árboles, ya que interferían con la base estructural necesaria para garantizar la durabilidad del nuevo pavimento. Las tareas incluyen limpieza de banquinas, reacondicionamiento del suelo y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica.

Mientras tanto, en ese tramo de Rawson, el enorme cráter sigue captando miradas. No es para menos: pocas veces una obra vial deja al descubierto, de manera tan literal, la dimensión oculta de la historia natural que creció durante décadas bajo los pies de todos.

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