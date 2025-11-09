Se viene el pavimento en una de las zonas más populosas de la Meglioli

La promesa del gobernador Marcelo Orrego de repavimentar dos calles emblemáticas de Rawson , largamente pedidas por los vecinos, no quedó en la nada. Luego de que Vialidad Provincial terminara la repavimentación de la famosa calle Lemos entre Doctor Ortega y Calle 5, la mirada está puesta ahora en la también icónica calle Meglioli , que es la segunda parte de aquel compromiso asumido por el mandatario, allá por septiembre cuando inauguró el asfalto de la Calle 5.

Este tramo a intervenir abarca unos 2,7 kilómetros, desde República del Líbano hasta Calle 5. La Meglioli es una arteria fundamental no solo para Rawson sino para todo el Gran San Juan, ya que funciona como un eje clave que conecta el Norte con el Sur. La mejora se aplicará en una concurrida zona, ya que la arteria en este tramo, pasa por el Cementerio San Miguel (Municipal de Rawson) y también por las inmediaciones de varios de los barrios más populosos de San Juan, uno de ellos, el Valle Grande.

La obra es esperada con ansias porque la calzada en estas zonas está hoy deteriorada, insegura y es un foco de siniestros viales, un problema agravado por el paso de los años. Esta intervención generará una mejora sustancial en la transitabilidad y seguridad.

Lo que se prevé hacer es un bacheo integral, limpieza y aplicación de una nueva capa de pavimento, con el dato no menor que se usarán fondos provinciales. Sin embargo, el inicio de esta obra no será inmediato y ya tiene un primer desafío: la logística. Es que en Vialidad Provincial dijeron que si bien este proyecto de la Meglioli se encarará después de la Lemos, la prioridad inmediata es completar algunas obras en los accesos de la Avenida Circunvalación para que estén listos antes de la Fiesta Nacional del Sol, que será a fines de este mes. Una vez que se terminen esos trabajos, recién ahí se comenzará con la Meglioli.

Un paso previo

Además del factor tiempo, la Meglioli presenta una dificultad extra. A diferencia de la Lemos, donde solo se repavimentó sin retirar árboles, en esta calle la intervención se prevé más compleja debido a los daños que dejaron los trabajos de cloacas en las banquinas, y, sobre todo, porque hay grandes árboles que dificultan el trabajo.

Aquí es donde entra a jugar el Municipio de Rawson. El subsecretario de Obras municipal, Caupolicán Nievas, dijo a TIEMPO DE SAN JUAN que Vialidad “solicitó la erradicación de seis árboles que, por su gran tamaño y por estar fuera de línea, impiden el ensanche adecuado y el correcto desarrollo de la obra”. Nievas aseguró que el Municipio hará esa tarea, y es el paso indispensable: una vez que la erradicación esté concluida, recién ahí se abordará la repavimentación propiamente dicha.

En condiciones normales, esta tarea preliminar de retirar los árboles debería estar lista en un par de semanas. Pero Nievas advirtió que siempre existe la posibilidad de que surja algún imprevisto durante la remoción de árboles tan grandes, como encontrarse con cañerías rotas debido al tamaño de las raíces.

Aunque se trata de una solución que se busca hace años y que se logrará con una metodología "exprés", la obra en la Meglioli, requiere primero de la coordinación entre Provincia y Municipio para despejar la zona y permitir que la maquinaria pesada pueda traer el tan esperado asfalto, pero está todo dado para que ocurra y los conductores pronto festejen poder transitar sin pozos y lomitas.