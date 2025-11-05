miércoles 5 de noviembre 2025

Nuevo y esperado asfalto

La calle Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

Se trata de una obra prometida para Rawson por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de Calle 5. El esperado asfalto de la calle Lemos se terminó en una semana. Mirá cómo quedó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por tramos, había que ser corajudo para meterse con un auto o moto a la calle Lemos, llena de cráteres y de desniveles que por años generaron preocupación entre los conductores: Por eso, ahora en Rawson están celebrando una verdadera hazaña vial: la repavimentación de la emblemática arteria en un tramo muy usado se terminó en tiempo récord, resolviendo un pedido que se arrastraba por años con una solución que fue "exprés" por parte del Gobierno Provincial.

image

Se trata de una obra que se comprometió a realizar el gobernador Marcelo Orrego en septiembre, cuando inauguró el pavimento de Calle 5.

Los trabajos, que se habían anunciado con la promesa de ejecutarse en un plazo impactante de solo dos semanas, comenzaron el 27 de octubre y se culminaron este 4 de noviembre, lo que significa que esta obra histórica de pavimentación finalizó en tan solo una semana.

La intervención, financiada íntegramente por el Gobierno Provincial con fondos propios, se centró en un tramo clave de alrededor de 1.300 metros, que va desde la calle Doctor Ortega hasta la Calle 5 (Ruta Provincial N°135). Esta mejora genera inmediatamente una "mejora sustancial en la transitabilidad y seguridad" del sector, que había quedado en malas condiciones tras las obras de cloacas y agua potable.

image

Las tareas realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad incluyeron: limpieza y preparación de la superficie, bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de riego de liga, construcción de la carpeta asfáltica final. La obra fue ejecutada en el marco de la Etapa Nº 20 de pavimentación, desarrollada en distintos puntos estratégicos del Gran San Juan.

Repavimentación estratégica y pedida

La repavimentación de la calle Lemos tiene una significancia estratégica y gran un impacto ya que es considerada una arteria clave y estratégica no solo dentro del departamento de Rawson, sino también para todo el Gran San Juan como vía de conexión con los departamentos de Pocito y Rivadavia.

image

La arteria juega un papel estratégico en la circulación tanto para el transporte público como para el privado. La mejora busca optimizar la circulación y brindar mejores condiciones de movilidad para los miles de sanjuaninos que utilizan estas vías a diario. La zona era considerada foco de siniestros viales debido al deterioro de la calzada. El nuevo asfalto busca fortalecer la seguridad vial y generar una mejora sustancial en la transitabilidad y seguridad de los tramos.

