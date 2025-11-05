miércoles 5 de noviembre 2025

Colorido

Arte en movimiento: salieron a la luz detalles sobre el show de los artistas itinerantes en la FNS 2025

El público de la celebración podrá toparse con escenas móviles, breves y de gran potencia escénica en distintos puntos del predio ferial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tal como sucedió en la pasada edición, la Fiesta Nacional del Sol 2025 será escenario del espectáculo artístico itinerante que recorrerá la feria con diversas manifestaciones.

Tal como sucedió en la pasada edición, la Fiesta Nacional del Sol 2025 será escenario del espectáculo artístico itinerante que recorrerá la feria con diversas manifestaciones.

Tal como sucedió en la pasada edición, la Fiesta Nacional del Sol 2025 será escenario del espectáculo artístico itinerante que recorrerá la feria; desde el Skate Park hasta el Velódromo Vicente Chancay. Según adelantaron desde la organización, se trata del equipo de artistas más multidisciplinario de esta edición que integra teatro, ensamble de percusión y viento, clown y circo y otras expresiones artísticas que sucederán en escenas móviles, breves y de gran potencia escénica los días 20, 21 y 22 de noviembre.

María Rosa Plana, en el estudio de Tiempo Stream. video
Media Hora Entre Preguntas

María Rosa Plana: el arte con buen gusto y mucha conciencia ambiental
cielo nublado y viento del este: asi estara el tiempo en san juan este miercoles
SMN

Cielo nublado y viento del este: así estará el tiempo en San Juan este miércoles

Estas intervenciones están inspiradas en la temática de esta edición de la FNS “Mi Tierra Querida”, cuyo eje creativo es “Relatos de mi Tierra”, celebrando la memoria viva de San Juan.

La propuesta sucederá en distintos puntos de manera simultánea y alterna, generando encuentros inesperados con el público. Así, la interacción de los 80 artistas será directa ya que los asistentes serán invitados a detenerse, contemplar y dejarse atravesar por estas expresiones que emergen del paisaje festivo con fuerza poética y territorial.

Las escenas teatrales se desarrollarán a partir de las 20:30, en la antesala del Velódromo. Allí los artistas invitarán al público al show “San Juan, mi tierra querida”. El recorrido del elenco continuará con varias intervenciones en distintos horarios y puntos de la Feria y culminará con una puesta en el espacio federal, donde se ubicarán los stands de los 19 municipios.

image

A través de una propuesta basada en el teatro físico, se evocarán mitos, leyendas, tradiciones y costumbres de los distintos departamentos de la provincia, en relatos breves que rescatan la identidad local.

Cabe destacar que este espectáculo busca preservar y revitalizar las historias que definen a los sanjuaninos, asegurando que los relatos populares no se pierdan, sino que sigan vivos en la voz de la gente, transmitiéndose de generación en generación como parte esencial de nuestro patrimonio cultural.

Para adquirir las entradas de la FNS, los interesados pueden adquirirlas en la plataforma www.autoentrada.com y de manera presencial en boletería del Teatro del Bicentenario. Los valores van desde $10.000 hasta $35.000, según el sector elegido dentro del Estadio San Juan del Bicentenario, mientras que la entrada más económica, de $5.000, permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. Todos los tickets incluyen acceso a la Feria y al show del Velódromo. Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.

