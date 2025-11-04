Cielo nublado y viento del este: así estará el tiempo en San Juan este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 5 de noviembre una jornada estable en San Juan, con temperaturas templadas y sin probabilidades de lluvia.

Durante la madrugada, el cielo se presentará mayormente nublado, con una mínima que rondará los 12°C y vientos leves del sureste, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones mejorarán levemente, con el cielo parcialmente nublado y una temperatura en ascenso que alcanzará los 16°C.

En la tarde, el sol se asomará entre algunas nubes, con una máxima prevista de 21°C. El viento se mantendrá del este, con similar intensidad.

Para la noche, el cielo estará algo nublado, la temperatura descenderá a 17°C y las ráfagas podrían aumentar levemente, alcanzando entre 23 y 31 km/h.