martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Cielo nublado y viento del este: así estará el tiempo en San Juan este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada estable para San Juan, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas entre los 12°C y 21°C. El viento soplará del este durante todo el día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-nubes-frio-e1623189623496.jpeg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 5 de noviembre una jornada estable en San Juan, con temperaturas templadas y sin probabilidades de lluvia.

Lee además
la teoria que circula sobre la liberacion de cuatro pumas en jachal
Investigación policial

La teoría que circula sobre la liberación de cuatro pumas en Jáchal
desde el aire: el espectacular paso de las ferrari por san juan
El drone del Tiempo

Desde el aire: el espectacular paso de las Ferrari por San Juan

Durante la madrugada, el cielo se presentará mayormente nublado, con una mínima que rondará los 12°C y vientos leves del sureste, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones mejorarán levemente, con el cielo parcialmente nublado y una temperatura en ascenso que alcanzará los 16°C.

En la tarde, el sol se asomará entre algunas nubes, con una máxima prevista de 21°C. El viento se mantendrá del este, con similar intensidad.

Para la noche, el cielo estará algo nublado, la temperatura descenderá a 17°C y las ráfagas podrían aumentar levemente, alcanzando entre 23 y 31 km/h.

Seguí leyendo

Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan

El embajador japonés se despidió de la Argentina probando semitas y visitando Ischigualasto

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

En San Juan ya hablan sobre la fecha de apertura del Paso de Agua Negra: cuándo iniciaría la temporada

Cambian el recorrido de una línea de colectivo de la Red Tulum

Video: así la IA recreó a los personajes de Dragon Ball en los paisajes de San Juan

Sin remedio: las paredes de la Escuela Normal Sarmiento ya muestran una pintada

Planean mantener los mismos accesos a la Fiesta del Sol que el año pasado: "Lo que funciona no se toca"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la ciencia, senor presidente, no es un lujo: la carta abierta de una astronoma veinticinquena a milei, tras dar de baja el radiotelescopio cart video
En las redes

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: Te vamos a extrañar, Peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Gresca a tiros en La Bebida: dos acusados aceptaron la condena en un juicio abreviado
Tribunales

Gresca a tiros en La Bebida: dos acusados aceptaron la condena en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
Análisis

Las feas, las buenas y las malas que dejaron las elecciones en el oficialismo, el peronismo y La Libertad Avanza

Por Natalia Caballero
Cielo nublado y viento del este: así estará el tiempo en San Juan este miércoles
SMN

Cielo nublado y viento del este: así estará el tiempo en San Juan este miércoles

La teoría que circula sobre la liberación de cuatro pumas en Jáchal
Investigación policial

La teoría que circula sobre la liberación de cuatro pumas en Jáchal

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

Desde el aire: el espectacular paso de las Ferrari por San Juan
El drone del Tiempo

Desde el aire: el espectacular paso de las Ferrari por San Juan