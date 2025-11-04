Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan

San Juan vivió una jornada distinta este martes, cuando el sonido inconfundible de los motores Ferrari se adueñó de las calles. Treinta vehículos de la prestigiosa marca italiana formaron parte del Ferrari Norte 2025, una experiencia exclusiva que recorre distintos puntos del país y que combina turismo, lujo y pasión por los autos deportivos.

El trayecto incluyó un recorrido por la Ruta Nacional 40, la Avenida Circunvalación, Guillermo Rawson y Libertador General San Martín, hasta llegar al Centro Cívico y finalmente al Hotel Del Bono Park, donde los autos permanecieron exhibidos al cierre del recorrido. Una gran cantidad de público se acercó para ver de cerca los emblemáticos modelos y capturar imágenes de su paso por la provincia.

La experiencia continuará este miércoles 5 de noviembre, cuando las Ferraris partirán nuevamente desde el Hotel Del Bono Park, a las 10:30 horas, rumbo a la provincia de Mendoza, completando así su paso por tierras sanjuaninas.

