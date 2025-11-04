martes 4 de noviembre 2025

Tras las rejas

Lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa

Un joven de 27 años fue detenido por la Policía Ciclista luego de sustraer varias prendas de un comercio ubicado en Capital. Será juzgado bajo el sistema de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo en pleno centro

La tarde terminó mal para un hombre que intentó escapar con ropa robada en pleno centro sanjuanino. Se trata de Hugo Palacios, de 27 años, quien fue interceptado por efectivos de la Policía Ciclista en la intersección de Avenida Rioja y Libertador, después de haber protagonizado un hurto en un local de indumentaria.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el sujeto ingresó al comercio “Influencer Store” y se apoderó de diez jeans antes de huir del lugar. El dueño advirtió el robo y salió detrás del ladrón, mientras las cámaras de seguridad registraban toda la secuencia. Gracias a esas imágenes y a los testimonios de transeúntes, los agentes lograron identificarlo y detenerlo a pocas cuadras.

Palacios fue trasladado y puesto a disposición de la UFI Flagrancia, que inició el proceso judicial correspondiente. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de presentación. Por ahora, no trascendió si el detenido cuenta con antecedentes penales.

