martes 4 de noviembre 2025

Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

En las redes sociales, allegados del pequeño expresaron mensajes cargados de afecto y despedida para Martín Páez. El niño perdió la vida el último domingo, tras un accidente en un camping de Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
“Te vamos a extrañar mucho, Peque”, escribió uno de sus compañeros, acompañado por una foto. Otros mensajes, breves pero sentidos, se multiplicaron durante las últimas horas: “QEPD amigo”, “Peque te vamos a extrañar”, fueron algunas de las frases que se repitieron en distintas publicaciones.

image

También hubo palabras de consuelo hacia la familia del niño. “Qué dolor, pobre familia. Muchas fuerzas, mis oraciones y todo mi cariño a la familia”, comentó una vecina. “Descansa en paz, pequeño. Qué triste… fortaleza y resignación a su familia”, escribió otra persona conmovida por la tragedia.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, cuando un arco metálico cayó sobre Martín. La noticia generó profundo pesar entre docentes, estudiantes y padres. En señal de duelo, la Escuela de Fruticultura y Enología -donde el niño cursaba sus estudios- suspendió todas sus actividades y postergó la Muestra Anual de Educación Física y Artística.

image

Mientras tanto, la Fiscalía a cargo del doctor Francisco Nicolía investiga las circunstancias del accidente. Según fuentes judiciales, el arco involucrado era “movible”, y se busca determinar si se cumplían las normas de seguridad correspondientes.

