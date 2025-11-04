Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

La conmoción por la muerte de Martín Páez, el niño que perdió la vida tras la caída de un arco de fútbol en un camping de Rawson , sigue generando muestras de dolor y tristeza en toda la comunidad sanjuanina. En las redes sociales, amigos y allegados del pequeño expresaron mensajes cargados de afecto y despedida.

Dolor en las redes Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Declaraciones Muerte del niño que le cayó un arco encima en el Círculo de Oficiales: ¿es culpable la Policía de San Juan?

“Te vamos a extrañar mucho, Peque”, escribió uno de sus compañeros, acompañado por una foto. Otros mensajes, breves pero sentidos, se multiplicaron durante las últimas horas: “QEPD amigo”, “Peque te vamos a extrañar”, fueron algunas de las frases que se repitieron en distintas publicaciones.

image

También hubo palabras de consuelo hacia la familia del niño. “Qué dolor, pobre familia. Muchas fuerzas, mis oraciones y todo mi cariño a la familia”, comentó una vecina. “Descansa en paz, pequeño. Qué triste… fortaleza y resignación a su familia”, escribió otra persona conmovida por la tragedia.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, cuando un arco metálico cayó sobre Martín. La noticia generó profundo pesar entre docentes, estudiantes y padres. En señal de duelo, la Escuela de Fruticultura y Enología -donde el niño cursaba sus estudios- suspendió todas sus actividades y postergó la Muestra Anual de Educación Física y Artística.

image

Mientras tanto, la Fiscalía a cargo del doctor Francisco Nicolía investiga las circunstancias del accidente. Según fuentes judiciales, el arco involucrado era “movible”, y se busca determinar si se cumplían las normas de seguridad correspondientes.