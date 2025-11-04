Gresca a tiros en La Bebida: dos acusados aceptaron la condena en un juicio abreviado

Dos hombres involucrados en una violenta gresca a tiros ocurrida en La Bebida -Rivadavia- fueron condenados este martes, tras reconocer su participación en los hechos. Se trata de Jorge Gustavo Hourquebier, de 45 años, y Ezequiel Báez, de 27, quienes aceptaron la autoría de los delitos y accedieron a un juicio abreviado.

Ambos fueron beneficiados con una pena condicional, lo que significa que no cumplirán prisión efectiva y recuperaron la libertad tras la audiencia.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 13.19.38 El Ministerio Público Fiscal compuesto por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.

El episodio que los llevó a juicio tuvo lugar durante la madrugada de este último domingo, cuando viejas disputas entre dos familias del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, desataron una feroz pelea que terminó a los tiros. En medio del enfrentamiento, un adolescente recibió un disparo en una pierna y una mujer -que sería su tía- fue alcanzada por una bala en el muslo.

De acuerdo con fuentes judiciales, la disputa se produjo pasados unos minutos de la medianoche y no tuvo relación con drogas ni con un intento de robo, sino con conflictos personales de larga data entre ambas familias, que viven a escasos metros de distancia. La tensión derivó en un tiroteo que generó pánico entre los vecinos y dejó a dos personas heridas.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 13.19.27 La jueza Mónica Lucero, la que homologó el juicio abreviado.

Tras el hecho, intervino personal de la Comisaría 38ª y del Comando Radioeléctrico, quienes desplegaron un operativo en la zona. Aunque los primeros allanamientos no arrojaron resultados en cuanto al secuestro de armas, la investigación avanzó bajo la dirección de la UFI Delitos Especiales. Horas más tarde, los efectivos detuvieron a tres sospechosos: Hourquebier, Báez (Ezequiel) y Facundo Báez, de 25 años. Los dos primeros finalmente admitieron su responsabilidad y fueron condenados bajo el acuerdo abreviado.

Contra el tercero de ellos, Facundo Báez, no encontraron elementos suficientes para imputarle un delito y por tal razón recuperó la libertad antes de que comenzara la audiencia. Una mujer dijo que los vio en una primera declaración, pero después no lo señaló. Ante la falta pruebas que lo señalen, fue desvinculado.