martes 4 de noviembre 2025

Tragedia

Tras la muerte del niño al que se le cayó un arco encima, Mauricio Macri pidió seguridad en las canchas

Si bien el ex presidente no se refirió al caso sanjuanino, a tavés de sus redes solicitó a la AFA, a los clubes y a las federaciones profesionales y amateurs garantizar los cuidados mínimos para evitar la fatalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Luego de la tragedia que se registró el domingo último en el camping de Oficiales y Suboficiales de la Policía, donde a un niño se le cayó un arco encima y como consecuencia perdió la vida, el ex presidente Mauricio Macri pidió mayor seguridad en las canchas para evitar este tipo de fatalidades.

El arco que cayó encima del menor en el Círculo de Oficiales y Suboficiales. Desde la justicia dijeron que era un arco movible.
Declaraciones

Muerte del niño que le cayó un arco encima en el Círculo de Oficiales: ¿es culpable la Policía de San Juan?
los mensajes de los amigos del nino que murio tras la caida de un arco en rawson: te vamos a extranar, peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

Si bien el ex mandatario no se refirió puntualmente al caso que enlutó a los sanjuaninos, se lamentó por un episodio similar que ocurrió en Quilmes, donde un chiquito falleció por la misma causa. A través de sus redes sociales, sostuvo: "Leí esta tristísima noticia: un chico de 8 años murió porque un arco de handball se le cayó encima. Vi los antecedentes de este accidente: hace poco más de un mes había muerto otro chico de 11 años en circunstancias muy similares. Y antes hubo en Argentina seis casos más. Las caídas de arcos se repiten en otras partes del mundo. Esto no puede pasar más".

En ese marco, el actual presidente de la Fundación FIFA solicitó a las entidades vinculadas a la práctica deportiva que garanticen los estándares mínimos de seguridad. Invito a la AFA, a los clubes y a las federaciones profesionales y amateurs de todos los deportes a comprometerse a garantizar anclajes seguros en los arcos de todas las canchas y en todas las circunstancias, siguiendo las normativas internacionales de seguridad".

Sin embargo, su requerimiento no se detuvo en las instituciones, sino que sumó a cada uno de los actores que intervienen en la escena deportiva a fin de tomar recaudos. "A los profesores, directivos de escuelas, técnicos, árbitros y padres, los invito a comprometerse a chequear personalmente que los arcos en sus clubes, o de los clubes que visitan, tengan anclajes seguros", manifestó y agregó:"No deben delegar la verificación de la seguridad en otros".

Las declaraciones del dirigente del PRO, que fuera presidente de Boca y que aún mantiene vínculos con el deporte, resuenan justo cuando en la provincia se investiga lo sucedido en el camping de Rawson. El pequeño, identificado como Martín Páez, jugaba al fútbol con otros chicos y, cuando hizo un gol, se agarró del arco para festejarlo y en ese momento ocurrió el grave accidente.

El arco se cayó encima de su humanidad y golpeó fuertemente su cabeza, lo que le produjo la muerte. Lamentablemente, la secuencia fue observada por varios testigos que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Ahora, la Justicia investiga a través de la UFI de Delitos Especiales para determinar si hay responsabilidad en alguna autoridad.

