martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ferrari Norte 2025

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

En el marco del evento Ferrari Norte 2025, treinta modelos de la marca italiana recorrerán las principales avenidas de la capital sanjuanina. Una oportunidad única para disfrutar de un desfile automovilístico internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El rugido de los motores más emblemáticos del mundo se escuchará este martes en San Juan. Treinta Ferraris recorrerán las calles de la provincia en el marco del Evento Ferrari Norte 2025, una experiencia exclusiva que reúne a fanáticos y coleccionistas de la marca italiana en distintos puntos del país.

Lee además
Investigan la aparición de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento, en Iglesia. Situaciones similares se han dado en distintas circunstancias en los últimos años. Uno de esos casos se registró en el Dique Los Cauquenes en Jáchal (foto). 
Preocupación en Iglesia

Ambiente investiga la supuesta aparición de gran cantidad de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento
Artistas de distintos puntos de la provincia y el país se hicieron presente en el PreCosquín de San Martín.
A pura música y danza

San Martín volvió a llenarse de arte y cultura con el PreCosquín 2026: conocé a los ganadores

Las máquinas llegarán desde Ischigualasto y tendrán su punto de partida en el estacionamiento de la Puerta 1 del Autódromo El Villicum, donde se concentrarán alrededor de las 17:00 horas. A las 17:30, la caravana iniciará su recorrido rumbo a la ciudad de San Juan, ofreciendo un verdadero espectáculo visual y sonoro para los fanáticos del automovilismo.

El trayecto incluirá un paso por la Ruta Nacional 40, Avenida Circunvalación, Avenida Guillermo Rawson y Avenida Libertador General San Martín, para luego atravesar el Centro Cívico y culminar en el Hotel Del Bono Park, donde los vehículos permanecerán exhibidos al cierre del recorrido.

La experiencia continuará el miércoles 5 de noviembre, cuando los autos partirán nuevamente desde el Hotel Del Bono Park, a las 10:30 horas, rumbo a la provincia de Mendoza, completando así su paso por tierras sanjuaninas.

Con su característico diseño y potencia, las Ferraris prometen dejar una postal inolvidable en las calles de San Juan, en un evento que combina turismo, lujo y pasión por los autos deportivos.

Seguí leyendo

Martes cálido y tranquilo en San Juan: el sol toma la escena

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para

Una empresa sanjuanina alertó a los vecinos de Calingasta por presuntas estafas en su nombre

Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Revuelo por un cordobés que llegó a la Difunta Correa ¡en sulky!: los videos de la expedición

En Albardón, Orrego alcanzó las 23.000 computadoras entregadas para alumnos y docentes sanjuaninos

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Salud: renuevan por completo tres áreas estratégicas del Hospital Marcial Quiroga

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martes calido y tranquilo en san juan: el sol toma la escena
Clima

Martes cálido y tranquilo en San Juan: el sol toma la escena

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000
Operación millonaria

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los inadaptados
Investigación

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"

Te Puede Interesar

El Gobierno Nacional finalmente dio de baja el radiotelescopio chino en San Juan
Oficial

El Gobierno Nacional finalmente dio de baja el radiotelescopio chino en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Investigan la aparición de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento, en Iglesia. Situaciones similares se han dado en distintas circunstancias en los últimos años. Uno de esos casos se registró en el Dique Los Cauquenes en Jáchal (foto). 
Preocupación en Iglesia

Ambiente investiga la supuesta aparición de gran cantidad de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura
Repercusiones

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura

La aparición de dos pumas en zonas urbanas de Jáchal fue reportada por vecinos, que capaturaron imágenes. Foto: Radio Norte Jáchal
Alarma

Miedo en Jáchal por la aparición de dos pumas y un supuesto hecho escabroso