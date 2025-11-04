Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

El rugido de los motores más emblemáticos del mundo se escuchará este martes en San Juan. Treinta Ferraris recorrerán las calles de la provincia en el marco del Evento Ferrari Norte 2025 , una experiencia exclusiva que reúne a fanáticos y coleccionistas de la marca italiana en distintos puntos del país.

Las máquinas llegarán desde Ischigualasto y tendrán su punto de partida en el estacionamiento de la Puerta 1 del Autódromo El Villicum , donde se concentrarán alrededor de las 17:00 horas . A las 17:30 , la caravana iniciará su recorrido rumbo a la ciudad de San Juan, ofreciendo un verdadero espectáculo visual y sonoro para los fanáticos del automovilismo.

El trayecto incluirá un paso por la Ruta Nacional 40, Avenida Circunvalación, Avenida Guillermo Rawson y Avenida Libertador General San Martín, para luego atravesar el Centro Cívico y culminar en el Hotel Del Bono Park, donde los vehículos permanecerán exhibidos al cierre del recorrido.

La experiencia continuará el miércoles 5 de noviembre, cuando los autos partirán nuevamente desde el Hotel Del Bono Park, a las 10:30 horas, rumbo a la provincia de Mendoza, completando así su paso por tierras sanjuaninas.

Con su característico diseño y potencia, las Ferraris prometen dejar una postal inolvidable en las calles de San Juan, en un evento que combina turismo, lujo y pasión por los autos deportivos.