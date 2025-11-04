Grave accidente en Caucete: una adolescente chocó con su moto contra un auto y terminó hospitalizada

Una adolescente caucetera permanece internada en el Hospital César Aguilar luego de protagonizar un violento accidente en la tarde de este lunes. La menor, que se desplazaba en moto, chocó contra un Renault 12 y terminó con heridas de consideración.

De acuerdo a lo informado por Infocaucete, el siniestro ocurrió en la intersección de calles Dupuy y Doctor Villanueva, una esquina donde no hay semáforo. El fuerte impacto le provocó a la joven lesiones importantes en las piernas y en la cabeza, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital departamental.

El auto era conducido por un hombre de apellido Pérez, mientras que la menor reside en el barrio Pie de Palo. En el lugar trabajó personal policial y efectivos de la UFI Delitos Especiales, quienes investigan las circunstancias del hecho para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

