A un mes del crimen, la familia de Nicole Bajinai se expresó en las redes: "Estamos destrozados"

A un mes del crimen que sacudió al Barrio Echeverría , la familia de Nicole Bajinai volvió a expresarse públicamente con un mensaje cargado de dolor. En las últimas horas, una de sus familiares escribió en redes sociales una sentida publicación en la que reflejó el vacío que dejó la joven de 22 años, asesinada de un disparo en la cabeza el pasado 4 de octubre .

Video "No fue mi intención lastimar a esa chica", el estremecedor relato del asesino de Nicole Bajinai

Barrio Echeverría Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

“Un mes sin vos, mi negra. No sabés la falta que me hacés. Ayudame, porque me estoy rindiendo. Necesito un abrazo tuyo, que me digas que todo va a estar bien, como me decías cada día. Te recuerdo, veo tu foto y los videos y me partís el corazón. Dejaste un vacío en la familia. Nunca imaginé que no te vería más. Mandá fuerzas a la familia, que estamos destrozados”, publicó la mujer, acompañando el texto con fotos de Nicole.

image

El mensaje se viralizó rápidamente entre allegados, amigos y vecinos del barrio, quienes continúan pidiendo justicia por la joven. Desde el día del crimen, las redes sociales se convirtieron en el principal espacio de expresión del entorno de Nicole. Allí, familiares y conocidos dejaron mensajes cargados de tristeza y bronca, señalando directamente al presunto homicida, Juan Alfredo “Chato” Carrizo, como responsable de lo ocurrido.

El crimen que conmocionó al Barrio Echeverría

Nicole Bajinai fue asesinada en la madrugada del sábado 4 de octubre, en medio de una discusión que comenzó en la vía pública y terminó frente a una vivienda de la Manzana A del Barrio Echeverría, en Capital. De acuerdo con la investigación judicial, Carrizo le disparó en la cabeza a corta distancia con un revólver calibre 38, provocándole la muerte en el acto.

Tras el operativo policial, el sospechoso fue encontrado oculto en el techo de una vivienda vecina, entre objetos y un maniquí, e inmediatamente detenido. Desde entonces, permanece alojado en el Penal de Chimbas, imputado por homicidio. La causa es instruida por el fiscal Francisco Micheltorena.

Fuentes judiciales indicaron que la disputa que derivó en el crimen tenía antecedentes. Vecinos y allegados relataron que existían conflictos previos entre ambas familias y que los sobrinos de Carrizo, presuntamente menores de edad, protagonizaban robos y disturbios en la zona. “Se creen que se van a llevar todo puesto”, señaló en su momento un conocido del barrio. Esas tensiones se repitieron durante meses hasta que, finalmente, estallaron con el asesinato de la joven.

La audiencia y la versión del acusado

Dos días después del crimen, el 6 de octubre, Carrizo fue llevado ante el juez de Garantías Sergio López Martí. Durante la audiencia, el hombre -acusado formalmente por homicidio agravado- declaró por primera vez y aseguró que no tuvo intenciones de matar a Nicole.

Según su testimonio, usó el arma de fuego “para amedrentar” a un grupo de personas que intentaba ingresar a la vivienda de su hermano. Manifestó que, en medio de un forcejeo, el arma “se gatilló accidentalmente” y el disparo impactó en la víctima. “No fue mi intención lastimar a esa chica ni que perdiera la vida. Todo fue muy rápido”, declaró frente al magistrado.

Embed - Lo confesó: el homocida de Bajinay contó cómo fue el crimen del barrio Echeverria

Durante la audiencia, Carrizo se mostró visiblemente nervioso y, aunque no pidió perdón, afirmó estar “arrepentido” por sus hijos. Aseguró además que temía represalias por parte de la familia Bajinai y pidió permanecer aislado en una celda. El juez resolvió dictarle un año de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario de Chimbas, mientras continúa la investigación.

La historia familiar y los antecedentes de violencia

El crimen de Nicole no fue el primero que golpeó a la familia Bajinai. En los últimos trece años, tres mujeres vinculadas al mismo apellido fueron víctimas de muertes violentas.

En 2012, Carina Bajinai fue asesinada a puñaladas por su expareja, Raúl René “Tintito” Robledo, en el barrio General Acha. Tenía seis hijos.

image Es René "El Tintito" Robledo quien asesinó a su ex pareja, Carina Baginay, en la puerta de su casa.

Seis años más tarde, en 2018, Yamila Pérez -criada por la familia Bajinai- fue asesinada y descuartizada por un cliente, el jubilado Evaristo Molina, quien fue condenado a prisión perpetua.

image Yamila Pérez.

La muerte de Nicole reabrió esas heridas y reavivó el reclamo de justicia. “Nos mataron a mi negra”, repiten sus allegados en redes sociales, junto a fotografías y mensajes que buscan mantener viva su memoria.

Un nuevo hecho violento

Después del crimen, otro episodio volvió a poner al barrio en el centro de la atención. La vivienda de “Chato” Carrizo, el único acusado por el homicidio, fue blanco de un robo. El hecho ocurrió justo en un momento en que la custodia policial había sido retirada del lugar por orden de las autoridades.

Minutos más tarde, efectivos que patrullaban la zona encontraron a cuatro personas dentro de la casa. Fueron detenidos y luego identificados como parientes cercanos de la víctima: Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18). Todos fueron trasladados a la Comisaría 2ª y quedaron a disposición del fuero de Flagrancia.