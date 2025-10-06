Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Este lunes, Juan Alfredo “Chato” Carrizo se presentó frente al juez de Garantías y fue acusado formalmente por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Se trata del único sospechoso del crimen de Nicole Bajinai , la joven asesinada de un disparo en la cabeza durante la madrugada del sábado en el Barrio Echeverría, en Capital.

Sus nombres Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

En la audiencia que estuvo comandada por el juez Sergio López Martí, el imputado representado por Jorge Olivera Legleu escuchó la teoría del caso de la fiscalía, encarnada por Francisco Micheltorena y Emiliano Pugliese, quienes remarcaron que dos testigos presenciales observaron cómo Carrizo le apuntó y disparó a la víctima.

El Ministerio Público, a través de testimonios y de elementos de convicción, reconstruyó el minuto a minuto del violento episodio. Sostuvo que el homicida discutió con la mujer y que, molesto con ella, sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza sin más. Señaló que luego de darle el tiro, el cuerpo de la joven se desplomó y él huyó despavorido.

image Sentados, de izquierda a derecha: el abogado defensor Jorge Olivera Lengleu, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena; y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

Los representantes de la UFI Delitos Especiales, además de asegurar que la tragedia comenzó alrededor de la 1.30 de la madrugada del sábado, manifestaron que el impacto que dio en la humanidad de Bajinay le provocó la muerte y que la misma llegó sin signos vitales al hospital. Por su parte, el autor del balazo se había dado a la fuga por el fondo de la casa de su hermano.

Como el conflicto entre familias ya se había presentado, personal policial que circulaba en la zona fue el primero en llegar a la escena y en activar el dispositivo cerrojo para dar con el responsable del crimen. Fue por ello que, al cabo de una hora y media de búsqueda, las autoridades lo hallaron escondido debajo de un tanque de agua de una de las viviendas del barrio.

Los fiscales remarcaron que un arma de fuego fue encontrada en una de las casas del barrio, se trata de un revólver calibre 38, con 5 cartuchos y una vaina servida. Es por ello que la misma será peritada con el objetivo de verificar si coincide con el proyectil que le quitó la vida a la joven.

A partir de los elementos probatorios, la fiscalía solicitó un año de prisión preventiva para el acusado que reconoció haber usado el arma y se mostró arrepentido por lo sucedido. Si bien el defensor se opuso a la calificación, tratando de establecer que se trató de un acto en defensa propia, pues hizo una referencia a una escena de persecución, el juez lo imputó y le dictó la máxima medida cautelar, además de resolver un año de Investigación Preliminar Preparatoria.

image El juez de garantías Sergio López Martí.

El operativo y la captura

El barrio se transformó en escenario de una madrugada violenta. Brigada de Delitos Especiales, Infantería, GERAS y Policía Científica desplegaron un amplio operativo. En el fondo de la Casa 10, los investigadores hallaron el arma homicida: un revólver calibre 38 con cinco cartuchos y una vaina servida.

image Carrizo al momento de la detención.

Carrizo intentó huir. Según fuentes policiales, arrojó el arma en su escape y buscó refugio en una vivienda cercana. Minutos después, fue encontrado oculto en el techo de la casa de una comerciante del barrio, donde trató de camuflarse entre objetos y un maniquí. Finalmente, fue reducido y trasladado a la comisaría.

La casa del acusado, blanco de venganza

Horas después del crimen, otro hecho sumó tensión al caso. El domingo, la vivienda de Carrizo -ubicada en la Manzana E, Casa 4 del mismo barrio- fue saqueada por cuatro personas. Fuentes policiales confirmaron que los presuntos autores son familiares directos de la víctima: Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18).

image

En el momento del robo no había guardia policial en la casa, ya que la custodia se había retirado por orden judicial. Sin embargo, una patrulla que recorría la zona sorprendió a los sospechosos en pleno acto y los detuvo. Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán juzgados en Flagrancia.