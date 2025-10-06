lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

El principal sospechoso se sentó por primera vez frente al juez y fue acusado por homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego. La fiscalía aseguró que dos testigos observaron cómo el sujeto le disparó a matar a la víctima, el sábado en la madrugada en el Barrio Echeverría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
adsadsasd

Este lunes, Juan Alfredo “Chato” Carrizo se presentó frente al juez de Garantías y fue acusado formalmente por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Se trata del único sospechoso del crimen de Nicole Bajinai, la joven asesinada de un disparo en la cabeza durante la madrugada del sábado en el Barrio Echeverría, en Capital.

Lee además
quien es el acusado del asesinato en el barrio echeverria y su impactante prontuario delictivo
Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo
los ladrones detenidos por robar en la casa del chato carrizo son parientes de nicole bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
3

En la audiencia que estuvo comandada por el juez Sergio López Martí, el imputado representado por Jorge Olivera Legleu escuchó la teoría del caso de la fiscalía, encarnada por Francisco Micheltorena y Emiliano Pugliese, quienes remarcaron que dos testigos presenciales observaron cómo Carrizo le apuntó y disparó a la víctima.

El Ministerio Público, a través de testimonios y de elementos de convicción, reconstruyó el minuto a minuto del violento episodio. Sostuvo que el homicida discutió con la mujer y que, molesto con ella, sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza sin más. Señaló que luego de darle el tiro, el cuerpo de la joven se desplomó y él huyó despavorido.

image
Sentados, de izquierda a derecha: el abogado defensor Jorge Olivera Lengleu, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena; y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

Sentados, de izquierda a derecha: el abogado defensor Jorge Olivera Lengleu, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena; y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

Los representantes de la UFI Delitos Especiales, además de asegurar que la tragedia comenzó alrededor de la 1.30 de la madrugada del sábado, manifestaron que el impacto que dio en la humanidad de Bajinay le provocó la muerte y que la misma llegó sin signos vitales al hospital. Por su parte, el autor del balazo se había dado a la fuga por el fondo de la casa de su hermano.

Como el conflicto entre familias ya se había presentado, personal policial que circulaba en la zona fue el primero en llegar a la escena y en activar el dispositivo cerrojo para dar con el responsable del crimen. Fue por ello que, al cabo de una hora y media de búsqueda, las autoridades lo hallaron escondido debajo de un tanque de agua de una de las viviendas del barrio.

Los fiscales remarcaron que un arma de fuego fue encontrada en una de las casas del barrio, se trata de un revólver calibre 38, con 5 cartuchos y una vaina servida. Es por ello que la misma será peritada con el objetivo de verificar si coincide con el proyectil que le quitó la vida a la joven.

A partir de los elementos probatorios, la fiscalía solicitó un año de prisión preventiva para el acusado que reconoció haber usado el arma y se mostró arrepentido por lo sucedido. Si bien el defensor se opuso a la calificación, tratando de establecer que se trató de un acto en defensa propia, pues hizo una referencia a una escena de persecución, el juez lo imputó y le dictó la máxima medida cautelar, además de resolver un año de Investigación Preliminar Preparatoria.

image
El juez de garantías Sergio López Martí.

El juez de garantías Sergio López Martí.

El operativo y la captura

El barrio se transformó en escenario de una madrugada violenta. Brigada de Delitos Especiales, Infantería, GERAS y Policía Científica desplegaron un amplio operativo. En el fondo de la Casa 10, los investigadores hallaron el arma homicida: un revólver calibre 38 con cinco cartuchos y una vaina servida.

image
Carrizo al momento de la detención.

Carrizo al momento de la detención.

Carrizo intentó huir. Según fuentes policiales, arrojó el arma en su escape y buscó refugio en una vivienda cercana. Minutos después, fue encontrado oculto en el techo de la casa de una comerciante del barrio, donde trató de camuflarse entre objetos y un maniquí. Finalmente, fue reducido y trasladado a la comisaría.

La casa del acusado, blanco de venganza

Horas después del crimen, otro hecho sumó tensión al caso. El domingo, la vivienda de Carrizo -ubicada en la Manzana E, Casa 4 del mismo barrio- fue saqueada por cuatro personas. Fuentes policiales confirmaron que los presuntos autores son familiares directos de la víctima: Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18).

image

En el momento del robo no había guardia policial en la casa, ya que la custodia se había retirado por orden judicial. Sin embargo, una patrulla que recorría la zona sorprendió a los sospechosos en pleno acto y los detuvo. Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán juzgados en Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Choque en Santa Lucía: un remisero terminó internado tras impactar contra una camioneta

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

El crudo relato de un joven que admitió haber abusado a una mujer con discapacidad en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cae un miembro de la barra de san martin buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes
Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

Te Puede Interesar

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Importante noticia

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Choque en Santa Lucía: un remisero terminó internado tras impactar contra una camioneta
Accidente de tránsito

Choque en Santa Lucía: un remisero terminó internado tras impactar contra una camioneta

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años
De Primera

Villa Ibáñez, el Boca de Ullum: los 484 días sin derrota y el deseado ascenso que se persiguió durante 82 años