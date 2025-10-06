Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

La noticia sacudió al deporte sanjuanino en las primeras horas de este lunes. Francisco "Panchito" Velázquez , uno de los máximos referentes del hockey sobre patines de San Juan y una figura reconocida a nivel nacional e internacional, fue denunciado penalmente por presuntas exhibiciones obscenas , en un hecho que habría ocurrido durante el fin de semana.

Importante noticia Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Exclusivo Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Este lunes pasado el mediodía, el ex hockista recibió en su domicilio una notificación judicial. La denuncia, presentada por tres jóvenes -una de ellas menor de edad- , encendió todas las alarmas. Es que este hecho se habría producido en horas de la madrugada, cuando una de las chicas advirtió que el exjugador se encontraba desnudo en la habitación donde ellas dormían.

La causa está en etapa preliminar de investigación y, según fuentes judiciales, en los próximos días se tomarán nuevas medidas procesales. Una de las más relevantes será la realización de una Cámara Gesell a las denunciantes, una herramienta clave en casos donde hay menores involucrados y donde el testimonio resulta esencial para determinar si existen pruebas contundentes contra el acusado.

Según contó a Diario de Cuyo, Velázquez habría dicho que se encuentra pasando un "momento muy triste y que es completamente inocente". Además, agregó que "se encuentra en una nebulosa y que jamás le pasó en la vida".

Al ex jugador se le impuso una orden de restricción de acercamiento hacia las jóvenes denunciantes, como medida preventiva habitual en estos casos mientras se lleva adelante la instrucción judicial.