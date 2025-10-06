lunes 6 de octubre 2025

En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Este sujeto fue buscado también en el partido que jugó el sábado, pero no concurrió. Lo detuvo personal de comisaría 5ta en una fiesta de doma en el Camping Don Bosco. Este malviviente se manejaba a bordo de un auto que tenía pedido de secuestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este domingo uno de los prófugos, identificado como Facundo Ezequiel Asís fue atrapado en el Camping Don Bosco de Santa Lucía, en medio de una fiesta de doma y folklore. Este sujeto era intensamente buscado desde hace tiempo, ya que la fiscal Daniela Pringles de UFI Genérica solicitó a la jueza de Garantías Flavia Allende que los declare prófugo.

La detención estuvo a cargo de personal de comisaría 5ta, que estaba al tanto de que la Justicia buscaba a Asís. Durante la jornada del sábado, se esperaba que éste concurriera al partido de San Martín vs Instituto, pero no lo hizo.

Se le hizo seguimiento y se confirmó que estaba en esta fiesta de doma en el Camping Don Bosco. Los efectivos fueron hacia este lugar y lo detuvieron. Además, le secuestraron el auto Volkswagen Bora que estaba conduciendo, ya que el mismo tenía pedido de secuestro.

Esta causa está caratulada como abuso de armas y según fuentes del caso, el enfrentamiento es entre la “Banda del Pueblo Viejo” y los de “La Nueva Generación”.

