Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Un empresario de Santa Lucía denunció ante la Justicia que fue víctima de un robo planificado de combustible dentro de su empresa, OPEM S.R.L., por parte de varios empleados, quienes habrían implementado maniobras ilícitas durante meses.

Según la denuncia, los trabajadores no descargaban la totalidad del combustible en los destinos oficiales, como la estación de servicio de la empresa o los clientes habituales, y el remanente era acopiado en depósitos externos, entre ellos un lavadero de vehículos de la zona, para luego ser comercializado de manera ilegal. Entre los involucrados se mencionan el encargado del depósito, un chofer, un reducidor de combustible y otros empleados vinculados con la maniobra.

El denunciante relató que la situación fue detectada tras la confesión de un ex empleado, quien expresó su temor a represalias y quiso alertar sobre el delito. Además, se aportaron fotos, videos y registros de seguimiento satelital de los vehículos de la empresa, que demostrarían los movimientos irregulares de los camiones con combustible.

Un ex chofer de la empresa confirmó los hechos, detallando cómo observó en varias oportunidades a los empleados sustraer combustible y almacenarlo en bidones fuera de los lugares autorizados. También mencionó que algunas maniobras incluían la venta de cubiertas retiradas de los camiones mediante instrucciones del encargado del depósito.