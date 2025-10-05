domingo 5 de octubre 2025

B° Área II

Se enojó con dos mujeres policías por estar en su barrio de Caucete y las golpeó: lo aprehendieron

Este sujeto es conocido en la fuerza por hacer disturbios. Ahora deberá rendir cuentas en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante la tarde del sábado, un nuevo hecho de violencia se registró en Caucete y tuvo como protagonista a un hombre con antecedentes por causar disturbios en el barrio Área 2. Según informaron fuentes policiales, el sujeto identificado como Heber Leyes se enfureció al ver a dos mujeres policías que estaban realizando un oficio judicial en la zona y decidió enfrentarlas.

De acuerdo al parte, Leyes comenzó a insultar y amenazar a las uniformadas, exigiéndoles que se retiraran del lugar. Ante la negativa, el hombre avanzó de forma agresiva y golpeó a las agentes, lo que derivó en un forcejeo durante el cual una de las policías resultó lesionada en una de sus muñecas.

Finalmente, las uniformadas lograron reducir y aprehender al agresor, quien quedó detenido y comunicado en la Comisaría 9na. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Jorge Salinas.

