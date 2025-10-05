Se enojó con dos mujeres policías por estar en su barrio de Caucete y las golpeó: lo aprehendieron

Durante la tarde del sábado, un nuevo hecho de violencia se registró en Caucete y tuvo como protagonista a un hombre con antecedentes por causar disturbios en el barrio Área 2. Según informaron fuentes policiales, el sujeto identificado como Heber Leyes se enfureció al ver a dos mujeres policías que estaban realizando un oficio judicial en la zona y decidió enfrentarlas.

De acuerdo al parte, Leyes comenzó a insultar y amenazar a las uniformadas, exigiéndoles que se retiraran del lugar. Ante la negativa, el hombre avanzó de forma agresiva y golpeó a las agentes, lo que derivó en un forcejeo durante el cual una de las policías resultó lesionada en una de sus muñecas.

Finalmente, las uniformadas lograron reducir y aprehender al agresor, quien quedó detenido y comunicado en la Comisaría 9na. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Jorge Salinas.

