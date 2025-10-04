sábado 4 de octubre 2025

Flagrancia

Detienen a dos jóvenes que intentaron robar elementos de una casa acompañada de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las jóvenes delincuentes intentaron robar varias pertenencias de una casa en el Barrio René Favaloro.

Las jóvenes delincuentes intentaron robar varias pertenencias de una casa en el Barrio René Favaloro.

La Sub Comisaría Cipolletti informó la detención de Ailén Núñez y Priscila Romero, junto con dos menores de edad, por el delito de Robo Triplemente Agravado por ser Poblado y en Banda con Escalamiento y la Participación de Menores en perjuicio de una pareja.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 20.03.58

Según el parte policial, las sospechosas y los menores ingresaron al domicilio de la víctima en el Barrio René Favaloro y sustrajeron varios objetos, incluyendo ventanas, puertas, un inodoro y un lavamanos. El personal del Destacamento Motorizado N.º 05 aprehendió a las sospechosas y los menores en el lugar del hecho.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 20.03.59

El fiscal de flagrancia, Dra. Puebla María José, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y las detenidas quedaron a disposición de la justicia. Los menores fueron trasladados al CAD por directivas del Dr. Jorge Rodríguez.

Temas
