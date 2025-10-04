Detienen a dos jóvenes que intentaron robar elementos de una casa acompañada de menores

La Sub Comisaría Cipolletti informó la detención de Ailén Núñez y Priscila Romero, junto con dos menores de edad, por el delito de Robo Triplemente Agravado por ser Poblado y en Banda con Escalamiento y la Participación de Menores en perjuicio de una pareja.

Según el parte policial, las sospechosas y los menores ingresaron al domicilio de la víctima en el Barrio René Favaloro y sustrajeron varios objetos, incluyendo ventanas, puertas, un inodoro y un lavamanos. El personal del Destacamento Motorizado N.º 05 aprehendió a las sospechosas y los menores en el lugar del hecho.

El fiscal de flagrancia, Dra. Puebla María José, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y las detenidas quedaron a disposición de la justicia. Los menores fueron trasladados al CAD por directivas del Dr. Jorge Rodríguez.