sábado 4 de octubre 2025

De no creer

El insólito motivo por el que la barrabrava de San Martín casi provoca la suspensión del partido con Instituto

Se treparon dos veces al alambrado, demorando el partido hasta por ocho minutos. En principio se creía que se trataba de un accionar contra el rendimiento de los jugadores y el presente de San Martín. Sin embargo, el reclamo era por otra cosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una situación insólita se vivió este sábado en el estadio Hilario Sánchez durante el empate entre San Martín e Instituto. Lo que comenzó pareciendo una protesta más de los hinchas contra el mal momento futbolístico del equipo sanjuanino terminó revelando un motivo completamente distinto: los barras del Verdinegro se treparon al alambrado para reclamar que dejaran ingresar a los hinchas cordobeses que habían viajado hasta Concepción.

san martin, al borde del abismo: empato con instituto y quedo ultimo en todo
Torneo Clausura

San Martín, al borde del abismo: empató con Instituto y quedó último en todo
romagnoli y una respuesta clave sobre su futuro en san martin: tengo fuerzas para seguir
Declaraciones

Romagnoli y una respuesta clave sobre su futuro en San Martín: "Tengo fuerzas para seguir"

El episodio ocurrió dos veces en el primer tiempo. La primera, a los 20 minutos, cuando un grupo de simpatizantes locales subió a lo alto del alambrado de la popular y obligó al árbitro Sebastián Martínez Beligoy a detener el juego durante cinco minutos. La segunda interrupción, mucho más tensa, se dio a los 41 minutos, justo después de que el árbitro anulara un gol de Diego “Pulpo” González por mano previa. Esta vez, el partido estuvo parado más de 8 minutos.

Los hinchas, con la cara tapada y en tono desafiante, se colgaron del parapelota mientras la voz del estadio pedía una y otra vez que se bajaran, advirtiendo graves sanciones para ellos. La policía ingresó al campo y también lo hizo el presidente Jorge Miadosqui, que intentó mediar para evitar la suspensión del partido. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el encuentro pudo reanudarse.

En un principio, todos pensaron que la protesta estaba dirigida al plantel, como reacción al flojo presente del equipo, que sigue último en las tablas de promedios y anual. Pero más tarde, el propio entrenador Leandro Romagnoli aclaró en conferencia de prensa que el reclamo tenía otro origen.

“Tengo entendido que fue por un tema con la gente de Instituto que no podía entrar, no por otra cosa”, explicó el DT. Y efectivamente, fuentes policiales confirmaron la versión a este medio: los hinchas verdinegros se subieron al alambrado para exigir que se permitiera el ingreso de unos 60 simpatizantes de Instituto que habían viajado desde Córdoba y estaban en las afueras del estadio.

La hinchada sanjuanina pretendía recibirlos en su propia tribuna, algo que las fuerzas de seguridad rechazaron de inmediato, ya que el ingreso de visitantes no está autorizado y mucho menos dentro del sector popular local. Los cordobeses, finalmente, no pudieron ingresar.

Incluso, las cámaras de Tiempo de San Juan registraron el momento y se toparon con un hincha de Instituto en las inmediaciones, lo que terminó de confirmar la extraña escena.

