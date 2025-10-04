sábado 4 de octubre 2025

Contratiempo

El Zonda se hizo sentir en el Hilario: ¡se prendió fuego la cartelería de la cancha!

Tuvo lugar minutos antes del comienzo del encuentro entre San Martín e Instituto de Córdoba. Los bomberos lo resolvieron rápidamente

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cartelería de detrás de uno de los arcos se prendió fuego en la antesala del encuentro entre San Martín e Instituto.

El Zonda y el fuego fueron protagonistas en la antesala del encuentro entre San Martín e Instituto de Córdoba, disputado en la calurosa tarde de este sábado en el Pueblo Viejo.

Al parecer, las bombas de estruendo y pirotécnica que usó la parcialidad local terminó provocando que se incendiaran algunos papeles y posteriormente algunos carteles ubicados detrás del arco.

Afortunadamente, los bomberos actuaron a tiempo y el contratiempo no pasó a mayores. El encuentro comenzó en tiempo y forma.

Investigación

Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación