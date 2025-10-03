sábado 4 de octubre 2025

Sin Bicentenario ni clubes locales: el llamativo escenario rawsino que usó Instituto antes del choque con San Martín

Con Oldrá a la cabeza y el hijo del "Muñeco" Gallardo entre los convocados, el conjunto cordobés eligió un coqueto predio de Rawson para entrenar en la previa del partido en Concepción. Imágenes.

En la antesala de una promesa de partidazo, Instituto sorprendió en San Juan con un entrenamiento poco habitual. El plantel cordobés, conducido por Daniel Oldrá, no pisó ni el Bicentenario ni el césped de ningún club local: decidió preparar la estrategia en Vidart Camp, un moderno complejo rawsino ubicado sobre calle Vidart y Boulevard, con canchas de césped natural de primer nivel.

Las imágenes publicadas por la propia cuenta del Albirrojo no pasaron desapercibidas. Mientras San Martín vive con la soga al cuello en la tabla anual, Instituto busca dar un golpe de autoridad en Concepción y arrimarse a los puestos de clasificación. En la delegación albirroja viajó, entre otros, Nahuel Gallardo, hijo del ex DT de River, lo que sumó un condimento especial a la visita.

El choque será este sábado a las 16.45 en el estadio Hilario Sánchez, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión de TNT Sports. La Gloria llega con cuatro partidos sin caídas -dos empates y dos victorias- y el envión de un plantel que, pese a las bajas de Lázaro, Romero y Puebla, recupera piezas importantes como Lucas Rodríguez y Matías Fonseca.

El historial muestra paridad: en 21 enfrentamientos, San Martín ganó 9 e Instituto 8, con 4 empates. Esta vez, el duelo se juega con el condimento de dos realidades opuestas: la urgencia del Verdinegro por sostener la categoría y el deseo de la Gloria por meterse en la pelea grande.

  • Hora: 16.45

  • TV: TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Martínez

  • VAR: Silvio Trucco

