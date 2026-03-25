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Orgullo sanjuanino: Paula Yacante ganó los 10K en la Media Maratón de Mendoza

La runner oriunda de Caucete fue la más rápida y se destacó entre 791 mujeres que largaron la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El domingo 22 de marzo se corrió una nueva edición de la Media Maratón de Mendoza marcando un nuevo récord de inscriptos, superando los 2.600 runners que participaron en las dos distancias que se programaron: 10 y 21K.

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En 10K, la sanjuanina Paula Yacante tuvo la gran satisfacción de quedarse con el triunfo en una carrera que el año pasado también la tuvo como protagonista principal, arribando quinta en la general y ganando su categoría.

El triunfo de la 11ª edición de la competencia lo logró con un tiempo de 38m34s, dejando segunda a Florencia Farías con 39m00s y tercera a Daiana Olguín con 39m27s.

Luego de su victoria, la runner caucetera comentó: “En esta carrera participo del 2023, así que más o menos el circuito ya lo conozco; ha cambiado muy poco año tras año y puedo decir que es una carrera que no es del todo llano porque tiene varias subidas en todo el recorrido, como también bajadas, pero obvio que lo que más se siente es la subida y la parte de los adoquines creo que todos siempre sentimos ese choque cuando llegamos a la avenida San Martín porque son casi dos kilómetros de aguante corriendo por adoquines y que obliga a estar bastante atentos al suelo, por si hay alguno mal puesto.

Por otro lado fue una carrera bastante linda en cuanto al clima; recuerdo que el año pasado hubo mucha lluvia, estuvo bastante feo, así que este año eso nos ayudó. Que no hubiera nada de viento ni lluvia y tampoco estaba frío, así que la verdad que el clima estaba ideal para disfrutar.

En lo personal me fue muy bien, pude quedarme con la general y tuve buenas sensaciones, así que estoy muy contenta de poder haberla terminado y en muy buena forma y obvio haber logrado el primer puesto es una alegría muy grande”.

Otros sanjuaninos destacados

Uno de los sanjuaninos que estuvo en los 21K fue Marcos Arce , quien tuvo una gran actuación, finalizando en el quinto puesto de la general y se quedó con el triunfo en la categoría M 36-40.

Entre las atletas master destacadas de San Juan, Elsa Montero , fue la vencedora de los 10K en la categoría F 66-70 con un tiempo neto de 55m26s.

Más allá de los atletas que se destacan por ocupar posiciones de importancia en cada distancia y categoría, es importante mencionar que nuevamente hubo una gran cantidad de sanjuaninos presentes en esta competencia de trascendencia nacional; entre ellos mencionamos a Darío Daroni, Noelia Martín, Vanesa Elgueta, Yésica Castracani, Claudia Chirino, Mabel Sánchez.

Con información de la Secretaría de Deportes.

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