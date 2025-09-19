Verónica Wittke: la trail runner sanjuanina que volvió más fuerte después de la lesión y la maternidad

La montaña es su lugar en el mundo y, a pesar de las pausas que le impuso la vida, Verónica Wittke encontró siempre el modo de regresar. La trail runner sanjuanina es la protagonista de un nuevo episodio de Almateur , el ciclo audiovisual que rescata historias de deportistas locales.

En el capítulo, Wittke repasa su vuelta a las competencias tras una lesión que la obligó a frenar en pleno proceso de preparación para la Patagonia Run y el Campeonato Argentino de 42 kilómetros . Ese obstáculo no le impidió seguir adelante y, con paciencia, volvió a sentir la adrenalina de cruzar el arco de meta en Calatrail, en Merlo, San Luis.

Su recorrido deportivo comenzó en el boxeo, pero la libertad de la montaña la atrapó para siempre. “Un día corrí, me encantó y dejé de boxear”, recuerda. Esa decisión la llevó a grandes logros, como integrar la Selección Argentina de Trail en 2018, y a desafíos personales aún más grandes, como la maternidad.

“Volver a correr después de ser mamá tal vez sea el mayor logro”, confiesa la atleta, que hoy combina entrenamientos y competencias con la crianza de Felipe, su hijo de 3 años. Con apoyo familiar, logró encontrar el equilibrio para continuar con sus sueños deportivos.

El episodio también revela anécdotas intensas, como una jornada de entrenamiento que terminó en un operativo de búsqueda en Albardón, y la mirada de Wittke sobre el crecimiento del trail en San Juan: “Vos vas a la montaña el fin de semana y ves gente corriendo por todos lados. Me parece que el trail se ha llevado mucha gente”.

Con constancia, resiliencia y pasión, Verónica Wittke demuestra que el deporte es un camino que nunca se abandona, aunque toque volver a empezar.

