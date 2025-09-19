viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ALMATEUR

Verónica Wittke: la trail runner sanjuanina que volvió más fuerte después de la lesión y la maternidad

La atleta de montaña comparte su historia de esfuerzo, equilibrio y pasión: desde sus días en el boxeo hasta vestir la celeste y blanca, convertirse en mamá y volver a competir en las cumbres más exigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verónica Wittke, en plena acción

Verónica Wittke, en plena acción

La montaña es su lugar en el mundo y, a pesar de las pausas que le impuso la vida, Verónica Wittke encontró siempre el modo de regresar. La trail runner sanjuanina es la protagonista de un nuevo episodio de Almateur, el ciclo audiovisual que rescata historias de deportistas locales.

Lee además
a varias personas les salvo la vida: perez garro explico su presencia en el juicio por julieta vinales y banco al medico acusado
Redes

"A varias personas les salvó la vida": Pérez Garro explicó su presencia en el juicio por Julieta Viñales y bancó al médico acusado
asi entrena mateo kalejman por las calles de ruanda, la primera ciudad africana que recibira el mundial de ruta
Ciclismo

Así entrena Mateo Kalejman por las calles de Ruanda, la primera ciudad africana que recibirá el Mundial de Ruta

En el capítulo, Wittke repasa su vuelta a las competencias tras una lesión que la obligó a frenar en pleno proceso de preparación para la Patagonia Run y el Campeonato Argentino de 42 kilómetros. Ese obstáculo no le impidió seguir adelante y, con paciencia, volvió a sentir la adrenalina de cruzar el arco de meta en Calatrail, en Merlo, San Luis.

image

Su recorrido deportivo comenzó en el boxeo, pero la libertad de la montaña la atrapó para siempre. “Un día corrí, me encantó y dejé de boxear”, recuerda. Esa decisión la llevó a grandes logros, como integrar la Selección Argentina de Trail en 2018, y a desafíos personales aún más grandes, como la maternidad.

“Volver a correr después de ser mamá tal vez sea el mayor logro”, confiesa la atleta, que hoy combina entrenamientos y competencias con la crianza de Felipe, su hijo de 3 años. Con apoyo familiar, logró encontrar el equilibrio para continuar con sus sueños deportivos.

“Volver a correr después de ser mamá tal vez sea el mayor logro” “Volver a correr después de ser mamá tal vez sea el mayor logro”

El episodio también revela anécdotas intensas, como una jornada de entrenamiento que terminó en un operativo de búsqueda en Albardón, y la mirada de Wittke sobre el crecimiento del trail en San Juan: “Vos vas a la montaña el fin de semana y ves gente corriendo por todos lados. Me parece que el trail se ha llevado mucha gente”.

Con constancia, resiliencia y pasión, Verónica Wittke demuestra que el deporte es un camino que nunca se abandona, aunque toque volver a empezar.

Mirá el episodio completo

Embed - Almateur 22 - Wittke Trial
Temas
Seguí leyendo

Aclaran cuál es el protocolo para usar el Velódromo Chancay y ajustan las fechas del Campeonato de Pista

Liga Universitaria: Constructores lidera en soledad, Jagermeister sacó más distancia y en la C todo sigue igual

Copa Libertadores: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Romagnoli, con algunas sorpresas para bajar a Vélez de la cima: la lista de convocados

Malas noticias: Russo no citó a Cavani y se pierde el próximo partido de Boca, ¿qué pasó?

El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Habrá un nuevo sistema para entrar a la cancha de San Martín: cómo se aplicará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tras una reunión con la Federación Ciclista Sanjuanina, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte aclararon el protocolo de uso del Velódromo Chancay y ajustaron las fechas del campeonato de pista.
Tras una reunión

Aclaran cuál es el protocolo para usar el Velódromo Chancay y ajustan las fechas del Campeonato de Pista

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Thian Toledo, el niño de 7 años que se descompensó y murió durante un festejo de cumpleaños en Río Tercero, provincia de Córdoba
Consternación social

Dolor e incertidumbre en Córdoba: en solo cinco días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán juró como ministro del Interior hace 4 días, el 15 de septiembre.
Visita exprés

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes
Triste final

Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson
De no creer

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

La reunión en comisión dentro de la Legislatura, cuando el secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina, fue por segunda vez esta semana a explicar a los legisladores el proyecto. 
Mirada oficial

Las razones del Gobierno de San Juan para postergar el debate de la Ley de Transporte: "ampliar el consenso"

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio