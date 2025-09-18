jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Martín

Romagnoli, con algunas sorpresas para bajar a Vélez de la cima: la lista de convocados

El Verdinegro se medirá frente a un Fortín entonado este viernes desde las 19.15hs. El entrenador dio a conocer la lista de citados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pipi Romagnoli, entrenador del Verdinegro.

Pipi Romagnoli, entrenador del Verdinegro.

Verdinegros y Fortineros se verán las caras por el noveno capítulo del Torneo Clausura este próximo viernes. Ambos vienen con diferentes luchas en el certamen y se espera que se de un lindo partido en el Hilario Sánchez. Pipi Romagnoli dio a conocer la lista completa de convocados.

Lee además
El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing. 
Un partidazo

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento
Foto: Club Atlético San Martín.
Seguridad

Habrá un nuevo sistema para entrar a la cancha de San Martín: cómo se aplicará

Luego del empate sin goles frente a Belgrano, San Martín deberá reafirmar ese punto cuando reciba al Vélez de los mellizos Barros Schelotto. El duelo promete bastantes cosas y el DT no quiere dejar pasar la oportunidad de seguir sumando para escaparle a la lucha por el descenso.

image

A comparación del plantel que viajó al Alberdi, no está el central Esteban Burgos, y aparecen otros tres que vuelven al equipo: Tomás Escalante, Tomás Fernández y Federico González.

image

Por su lado, Vélez llega a San Juan con un mal sabor: perdió 1-0 con Racing en Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un partido en el que jugó con 10 desde los 30 minutos de la primera mitad, tras la expulsión de Lisandro Magallán. El Fortín está tercero en la Zona B y un triunfo lo dejaría con la tranquilidad de tener un pie en la siguiente fase liguera. La caída ante la Academia le cortó una racha positiva de 7 partidos sin perder, en su último encuentro en el Clausura empató 0-0 con Huracán en Parque Patricios.

Sin título
Temas
Seguí leyendo

El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo

Malas noticias: Russo no citó a Cavani y se pierde el próximo partido de Boca, ¿qué pasó?

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Cambian las reglas: así deberán inscribirse los Clubes de Barrio de San Juan para mantener el subsidio de luz y gas

La sorpresiva aparición del expresidente de Desamparados en el juicio por Julieta Viñales

Conmoción por la muerte de un emblemático relator deportivo

El estadio Aldo Cantoni recibirá a las finales del Campeonato Argentino Senior masculino de hockey sobre patines

Los jugadores del Mónaco terminaron en boxers en pleno vuelo: qué pasó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reves para la liga: la justicia desestimo la denuncia por apuestas ilegales
¿Y ahora?

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Te Puede Interesar

Castigan a la dueña de una cuenta mula que se usó para estafar a una mujer de Buenos Aires
Probation

Castigan a la dueña de una cuenta "mula" que se usó para estafar a una mujer de Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Caucetero en desgracia

Veía el partido de River y fue sorprendido por cuatro ladrones que lo golpearon y hasta le robaron su auto

Si pudiera volver atrás...: los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida video
Tiempo Pregunta

"Si pudiera volver atrás...": los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales
¿Y ahora?

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos