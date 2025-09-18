Romagnoli, con algunas sorpresas para bajar a Vélez de la cima: la lista de convocados

Verdinegros y Fortineros se verán las caras por el noveno capítulo del Torneo Clausura este próximo viernes. Ambos vienen con diferentes luchas en el certamen y se espera que se de un lindo partido en el Hilario Sánchez. Pipi Romagnoli dio a conocer la lista completa de convocados.

Un partidazo La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Luego del empate sin goles frente a Belgrano , San Martín deberá reafirmar ese punto cuando reciba al Vélez de los mellizos Barros Schelotto . El duelo promete bastantes cosas y el DT no quiere dejar pasar la oportunidad de seguir sumando para escaparle a la lucha por el descenso.

A comparación del plantel que viajó al Alberdi, no está el central Esteban Burgos, y aparecen otros tres que vuelven al equipo: Tomás Escalante, Tomás Fernández y Federico González.

Por su lado, Vélez llega a San Juan con un mal sabor: perdió 1-0 con Racing en Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un partido en el que jugó con 10 desde los 30 minutos de la primera mitad, tras la expulsión de Lisandro Magallán. El Fortín está tercero en la Zona B y un triunfo lo dejaría con la tranquilidad de tener un pie en la siguiente fase liguera. La caída ante la Academia le cortó una racha positiva de 7 partidos sin perder, en su último encuentro en el Clausura empató 0-0 con Huracán en Parque Patricios.