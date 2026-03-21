Confirmado: la Selección Argentina jugará amistosos con Mauritania y Zambia

Es un hecho: tras quedarse sin la Finalissima contra España, la Selección Argentina finalmente disputará dos amistosos en esta doble fecha FIFA . El 27 de marzo jugará ante Mauritania, mientras que el 31 finalmente no se medirá con Guatemala sino con Zambia. Ambos duelos se realizarán en La Bombonera, con transmisión en vivo de TyC Sports.

Oficial Se canceló la Finalissima entre Argentina y España y la UEFA apuntó contra la AFA

Ambos partidos contra los conjuntos africanos se llevará a cabo a las 20.15. Ni Mauritania, 115° en el ranking FIFA, ni Zambia, 91°, representan una prueba de carácter para el equipo albiceleste como sí lo hubiese sido España , pero le servirá al técnico Lionel Scaloni como banco de pruebas para ensayar, ajustar y encontrar el equipo ideal a menos de tres meses para el Mundial.

Por otra parte, Tapia le dedicó un especial mensaje al presidente de Boca. "Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial", afirmó. Y añadió: "¡Todos a alentar a nuestra Selección!".

También, desde el sitio oficial de la AFA le agradecieron a Guatemala la predisposición para convertirse en el segundo rival, luego de que se analizara pedir un permiso especial debido a que los centroamericanos van a enfrentarse a Argelia en Génova y no se permite por reglamento jugar en otro continente en la misma fecha FIFA. Finalmente, esta opción no proesperó.

Una vez liberados por sus clubes, los futbolistas convocados a la Selección empezarán a llegar al país entre el fin de semana e inicios de la siguiente, y trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza.