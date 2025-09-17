miércoles 17 de septiembre 2025

Un partidazo

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

El Verdinegro se medirá ante la Academia, por los 32avos de final de la Copa Federal. El plantel de ex jugadores que sueña con acceder de fase en el certamen.

Por Antonella Letizia
El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing.&nbsp;

El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing. 

San Martín sigue dando la nota en el plano nacional, pero esta vez el protagonista es el Senior, que estará enfrentando a Racing en el Tita Mattiussi. El equipo +35 tendrá un mata mata para seguir en competencia. El equipo de viejas glorias y la figurita que se sumará a última hora.

La cita será el lunes 22 de septiembre desde las 21hs en el predio de la Academia. A esa instancia, el equipo verdinegro se la ganó tras imponerse al mejor equipo de San Luis y ahora buscará dejar su nombre en lo más enfrentando a Racing, que tiene en su equipo a figuras como Bastia, Bergessio, Viola, Estevez, Campagnolo...

El partido se podrá ver por Youtube y el canal DeporTV

San Martín también tiene sus armas y va fuerte con un plantel que ya está consolidado y hace tiempo vienen jugando juntos, como Andrés Alderete, Alejandro 'Cano' Gómez, Fabricio 'Titi' Paz y Walter Olivares, entre otros tantos.

"Nosotros vamos a ir con un plantel de jugadores de acá y allá vamos a sumar a Erik Aparicio", comentó Darío Amaya a Tiempo de San Juan, quien además de ser el arquero del equipo es delegado y parte de la fundación de este Senior.

Esperemos avanzar y dar el batacazo Esperemos avanzar y dar el batacazo

image

"Estoy orgulloso de que siempre San Martín está dando la nota con todos estos campeonatos, que interviene a nivel nacional y se enfrenta a jugadores que pasaron hasta por la Selección", cerró Darío.

La felicidad de Erik Aparicio al volver a vestir los colores de San Martín:

"Se vuelve a vestir estos colores que tanto quise y sigo queriendo... el más grande de Cuyo", escribió el jugador que tuvo dos etapas en San Martín, 2014 y 2015.

En la última fecha del campeonato de Primera División 2015, jugando contra Arsenal de Sarandí, Aparicio marcó el único gol del partido para que San Martín cerrase la temporada con victoria y lograse la clasificación para la Liguilla PreSudamericana.

Embed - San Martín de San Juan vs Arsenal (1-0) Primera División 2015 Fecha 30
