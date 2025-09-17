La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing.

San Martín sigue dando la nota en el plano nacional, pero esta vez el protagonista es el Senior , que estará enfrentando a Racing en el Tita Mattiussi. El equipo +35 tendrá un mata mata para seguir en competencia. El equipo de viejas glorias y la figurita que se sumará a última hora.

Imágenes El fútbol senior coronó a sus campeones: Peñarol y Defensores levantaron la copa

Un crack Un viejo conocido se puso la verdinegra, marcó un gol y le dio el triunfo al Senior

La cita será el lunes 22 de septiembre desde las 21hs en el predio de la Academia. A esa instancia, el equipo verdinegro se la ganó tras imponerse al mejor equipo de San Luis y ahora buscará dejar su nombre en lo más enfrentando a Racing , que tiene en su equipo a figuras como Bastia, Bergessio, Viola, Estevez, Campagnolo...

El partido se podrá ver por Youtube y el canal DeporTV

San Martín también tiene sus armas y va fuerte con un plantel que ya está consolidado y hace tiempo vienen jugando juntos, como Andrés Alderete, Alejandro 'Cano' Gómez, Fabricio 'Titi' Paz y Walter Olivares, entre otros tantos.

"Nosotros vamos a ir con un plantel de jugadores de acá y allá vamos a sumar a Erik Aparicio", comentó Darío Amaya a Tiempo de San Juan, quien además de ser el arquero del equipo es delegado y parte de la fundación de este Senior.

Esperemos avanzar y dar el batacazo Esperemos avanzar y dar el batacazo

image

"Estoy orgulloso de que siempre San Martín está dando la nota con todos estos campeonatos, que interviene a nivel nacional y se enfrenta a jugadores que pasaron hasta por la Selección", cerró Darío.

La felicidad de Erik Aparicio al volver a vestir los colores de San Martín:

"Se vuelve a vestir estos colores que tanto quise y sigo queriendo... el más grande de Cuyo", escribió el jugador que tuvo dos etapas en San Martín, 2014 y 2015.

En la última fecha del campeonato de Primera División 2015, jugando contra Arsenal de Sarandí, Aparicio marcó el único gol del partido para que San Martín cerrase la temporada con victoria y lograse la clasificación para la Liguilla PreSudamericana.