Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Un decreto del arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano , que establece que los niños y niñas de primera comunión deben recibir la Sagrada Comunión exclusivamente de pie y en la mano , generó controversia dentro de ciertos sectores de la Iglesia Católica.

Según fuentes cercanas a monseñor, las críticas provienen de “grupos más minoritarios o de derecha. Son aquellos que defienden la misa tradicional o en latín y que creen que la comunión debe recibirse de rodillas y en la boca, no en la mano”. Añadieron que “algunas peleas son propias de ciertos grupos de la iglesia, y cada uno puede elegir lo que considera correcto. Pero estas normas estaban pensadas para dar mayor rapidez o agilidad a las misas. Imagínate que se trata de primeras comunidades, donde en algunos casos hay 100 chicos o más. Sin embargo, la mayoría de estos artículos están más influenciados desde afuera, por grupos más tradicionalistas, que desde adentro de la comunidad”.

image

El decreto provocó duras críticas en portales aparentemente especializados en cuestiones relacionadas al catolicismo. El blog Wanderer, en una editorial del 6 de septiembre titulada “El arzobispo de San Juan y su demencial prohibición en las primeras comuniones”, sostuvo: “¿Por qué hablo de una medida demencial? La primera razón y la más importante es que la reverencia a Nuestro Señor presente en la Eucaristía indica que nosotros, pobres pecadores, por más que hayamos llegado a una supuesta madurez en la fe, debemos recibirlo en la lengua y de rodillas”.

image

Por su parte, Iglesia Noticias, en una nota del 9 de septiembre titulada “Arzobispo argentino impone la comunión de pie y en la mano, desobedeciendo las normas”, afirmó que “la medida de Lozano se enfrenta a la normativa de la Iglesia Católica, que otorga a los fieles el derecho a recibir la Sagrada Comunión en la boca, tal como se establece en el canon 843 §1 del Código de Derecho Canónico y en el documento Redemptionis Sacramentum, artículo 92. Este acto ha sido interpretado como una desobediencia a la ley eclesiástica, ya que el decreto obliga a los sacerdotes a negar la Sagrada Comunión a quienes deseen recibirla en la boca, lo que constituye una clara infracción de las disposiciones vigentes”.

En términos formales, hubo una publicación en la página Change.org en que un hombre, de nombre Santiago Serpa, dio a conocer la carta enviada al nuncio apostólico en la Argentina, Miroslaw Adamczyk, en la que reclama la restitución de la comunión a la manera tradicional.

De acuerdo a la misiva virtual, el autor escribió: "Ruego respetuosamente a Vuestra Excelencia: 1) Que se tomen las medidas necesarias para instruir a los Obispos y Sacerdotes, como también así a los fieles, a fin de que respete el derecho de los fieles en la recepción de la Eucaristía. 2) Que se confirme por escrito y públicamente el reconocimiento del derecho que asiste a todo fiel católico a comulgar ora de pie ora de rodillas, en la boca y cualquiera que sea la acción litúrgica o el oficio que se ejecute (ministro del altar o pueblo fiel), conforme al derecho universal de la Iglesia".

Hasta el momento, no hubo declaraciones que indiquen un cambio de postura por parte de monseñor Lozano, y desde su entorno optaron por mantener silencio.