miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El arzobispo de San Juan Cuyo, Jorge Lozano, ordenó que las primeras comuniones sean tomadas de pie y con la ostia en la mano. Lo criticaron con dureza. ¿Cambia de postura?

Por Fernando Ortiz
images (1)

Un decreto del arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, que establece que los niños y niñas de primera comunión deben recibir la Sagrada Comunión exclusivamente de pie y en la mano, generó controversia dentro de ciertos sectores de la Iglesia Católica.

Lee además
prepagas: los afiliados podrian disponer del excedente de sus aportes
Salud

Prepagas: Los afiliados podrían disponer del excedente de sus aportes
puertas adentro, el gobierno sanjuanino analizo el discurso de milei entre lo positivo y la falta de certezas
Reacción

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas

Según fuentes cercanas a monseñor, las críticas provienen de “grupos más minoritarios o de derecha. Son aquellos que defienden la misa tradicional o en latín y que creen que la comunión debe recibirse de rodillas y en la boca, no en la mano”. Añadieron que “algunas peleas son propias de ciertos grupos de la iglesia, y cada uno puede elegir lo que considera correcto. Pero estas normas estaban pensadas para dar mayor rapidez o agilidad a las misas. Imagínate que se trata de primeras comunidades, donde en algunos casos hay 100 chicos o más. Sin embargo, la mayoría de estos artículos están más influenciados desde afuera, por grupos más tradicionalistas, que desde adentro de la comunidad”.

image

El decreto provocó duras críticas en portales aparentemente especializados en cuestiones relacionadas al catolicismo. El blog Wanderer, en una editorial del 6 de septiembre titulada “El arzobispo de San Juan y su demencial prohibición en las primeras comuniones”, sostuvo: “¿Por qué hablo de una medida demencial? La primera razón y la más importante es que la reverencia a Nuestro Señor presente en la Eucaristía indica que nosotros, pobres pecadores, por más que hayamos llegado a una supuesta madurez en la fe, debemos recibirlo en la lengua y de rodillas”.

image

Por su parte, Iglesia Noticias, en una nota del 9 de septiembre titulada “Arzobispo argentino impone la comunión de pie y en la mano, desobedeciendo las normas”, afirmó que “la medida de Lozano se enfrenta a la normativa de la Iglesia Católica, que otorga a los fieles el derecho a recibir la Sagrada Comunión en la boca, tal como se establece en el canon 843 §1 del Código de Derecho Canónico y en el documento Redemptionis Sacramentum, artículo 92. Este acto ha sido interpretado como una desobediencia a la ley eclesiástica, ya que el decreto obliga a los sacerdotes a negar la Sagrada Comunión a quienes deseen recibirla en la boca, lo que constituye una clara infracción de las disposiciones vigentes”.

En términos formales, hubo una publicación en la página Change.org en que un hombre, de nombre Santiago Serpa, dio a conocer la carta enviada al nuncio apostólico en la Argentina, Miroslaw Adamczyk, en la que reclama la restitución de la comunión a la manera tradicional.

De acuerdo a la misiva virtual, el autor escribió: "Ruego respetuosamente a Vuestra Excelencia: 1) Que se tomen las medidas necesarias para instruir a los Obispos y Sacerdotes, como también así a los fieles, a fin de que respete el derecho de los fieles en la recepción de la Eucaristía. 2) Que se confirme por escrito y públicamente el reconocimiento del derecho que asiste a todo fiel católico a comulgar ora de pie ora de rodillas, en la boca y cualquiera que sea la acción litúrgica o el oficio que se ejecute (ministro del altar o pueblo fiel), conforme al derecho universal de la Iglesia".

Hasta el momento, no hubo declaraciones que indiquen un cambio de postura por parte de monseñor Lozano, y desde su entorno optaron por mantener silencio.

Seguí leyendo

Diputados ya tiene fecha para tratar el Presupuesto 2026

Anunciaron la privatización parcial de Nucleoeléctrica S.A

Orrego participó de la celebración del Día de la Industria Sanjuanina y destacó el crecimiento del sector

Karina Milei retiró la cautelar que impedía publicar sus audios

El Presupuesto de Milei quita a San Juan de las zonas frías y afecta el subsidio de unos 120.000 usuarios

El gobierno se juega el veto al Garrahan a las manos de gobernadores beneficiados con ATN

Terminaron las entrevistas para Fiscal General y la histórica terna quedó a tiro: ¿cuándo se conocería?

Rechazo al veto al Garrahan: La oposición cree que tiene los votos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diputados ya tiene fecha para tratar el presupuesto 2026
Debate

Diputados ya tiene fecha para tratar el Presupuesto 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Por Fernando Ortiz
El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

Cómo pueden los sanjuaninos evitar las llamadas telefónicas molestas.
Atención

Difunden la receta para que los sanjuaninos eviten las molestas llamadas telefónicas no deseadas

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta
Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta