Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.

Como ya es una tradición, este martes 16 de septiembre se vivirá otra “Noche de la pizza y la empanada”, una celebración gastronómica que une a toda la Argentina en torno a dos de sus platos más emblemáticos. Como en el resto de las provincias, en San Juan, distintos locales ofrecerán promociones exclusivas para celebrar y fortalecer sus ventas. Según la organización, son diez las casas de comidas que se unieron a las ofertas.

“La noche de la pizza y la empanada” es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce). La de este martes es la 42ª edición del evento insignia de Apyce y promete una nueva edición federal, que potencia tanto el consumo como la visibilidad de cada establecimiento participante.

Durante esa jornada, en los locales adheridos los clientes podrán disfrutar de 50% de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas. En este caso, cabe recordar que, cada comercio define si aplica el beneficio en el salón, delivery o take away, y con qué medios de pago.

"Este evento es una celebración gastronómica que une a toda la Argentina en torno a dos de sus platos más emblemáticos. Una experiencia imperdible tanto para el público como para los comercios que quieran ser protagonistas de la fiesta más deliciosa del año", señaló la Asociación.

Uno por uno, los locales que tendrán ofertas en sus pizzas y empanadas en San Juan

- Rotisería La Pancha: Av. Paula Albarracín de Sarmiento 748 sur, teléfono 264-5119676. El comercio ofrecerá 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago.

- Fiore di Pizza: en Av. Libertador 295, Capital, teléfono 2645689901. Ofrecerá 50% OFF en Pizzas, solo efectivo.

- Pizza Funk: en Laprida 455 Este, en Capital, telefóno 2644810907. Se podrá comprar 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago.

- Shefri Sabor Napolitano: Manuel Zavalla 850 norte, teléfono 2645141313. Se podrá comprar 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago.

- Francalex: en 9 de Julio 965 Oeste, teléfono 2646051387. Ofrecerá 50% OFF en pizzas y 3 x 2 en empanadas, con todos los medios de pago en salón.

- Indalecio Pizzas: en Avenida Ignacio de la Roza 1627, en Capital, teléfono 2644715506. Venderán 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago y takeaway.

- Olivia: Paula Albarracín de Sarmiento Norte, Rivadavia, teléfono 1164910440. Ofrecerá 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago para takeaway.

- Lo de Jacinto: en sus sucursales de Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino Sur, en Capital; en Avenida Libertador 4624, en Rivadavia; y 9 de Julio y Entre Ríos, en Capital. Se podrá comprar 3 x 2 en empanadas, solo efectivo, en servicio takeaway.

- Central de Pizzas y Empanadas: Av. José Ignacio de la Roza Oeste 137, en Rivadavia; teléfono 45661284. Se podrá comprar 50% OFF en pizzas con todos los medios de pago, en servicio takeaway.

- Malandrino: en Urquiza Sur 991, teléfono 2646273034. Ofrecerá 50% OFF en pizzas, solo efectivo, en servicio takeaway y salón.

Para consultar todos los comercios adheridos en el país, hacer click en este link.