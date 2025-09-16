martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Este martes 16 de septiembre se vive el evento organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (Apyce). Mirá todas las opciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.

Como ya es una tradición, este martes 16 de septiembre se vivirá otra “Noche de la pizza y la empanada”, una celebración gastronómica que une a toda la Argentina en torno a dos de sus platos más emblemáticos. Como en el resto de las provincias, en San Juan, distintos locales ofrecerán promociones exclusivas para celebrar y fortalecer sus ventas. Según la organización, son diez las casas de comidas que se unieron a las ofertas.

Lee además
el alivio que necesitaban las empresas: via cargo lanza su ejecutivo de cuentas
Espacio de marca

El alivio que necesitaban las empresas: Vía Cargo lanza su Ejecutivo de Cuentas
Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

“La noche de la pizza y la empanada” es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce). La de este martes es la 42ª edición del evento insignia de Apyce y promete una nueva edición federal, que potencia tanto el consumo como la visibilidad de cada establecimiento participante.

Durante esa jornada, en los locales adheridos los clientes podrán disfrutar de 50% de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas. En este caso, cabe recordar que, cada comercio define si aplica el beneficio en el salón, delivery o take away, y con qué medios de pago.

"Este evento es una celebración gastronómica que une a toda la Argentina en torno a dos de sus platos más emblemáticos. Una experiencia imperdible tanto para el público como para los comercios que quieran ser protagonistas de la fiesta más deliciosa del año", señaló la Asociación.

Uno por uno, los locales que tendrán ofertas en sus pizzas y empanadas en San Juan

- Rotisería La Pancha: Av. Paula Albarracín de Sarmiento 748 sur, teléfono 264-5119676. El comercio ofrecerá 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago.

- Fiore di Pizza: en Av. Libertador 295, Capital, teléfono 2645689901. Ofrecerá 50% OFF en Pizzas, solo efectivo.

- Pizza Funk: en Laprida 455 Este, en Capital, telefóno 2644810907. Se podrá comprar 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago.

- Shefri Sabor Napolitano: Manuel Zavalla 850 norte, teléfono 2645141313. Se podrá comprar 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago.

- Francalex: en 9 de Julio 965 Oeste, teléfono 2646051387. Ofrecerá 50% OFF en pizzas y 3 x 2 en empanadas, con todos los medios de pago en salón.

- Indalecio Pizzas: en Avenida Ignacio de la Roza 1627, en Capital, teléfono 2644715506. Venderán 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago y takeaway.

- Olivia: Paula Albarracín de Sarmiento Norte, Rivadavia, teléfono 1164910440. Ofrecerá 50% OFF en pizzas, con todos los medios de pago para takeaway.

- Lo de Jacinto: en sus sucursales de Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino Sur, en Capital; en Avenida Libertador 4624, en Rivadavia; y 9 de Julio y Entre Ríos, en Capital. Se podrá comprar 3 x 2 en empanadas, solo efectivo, en servicio takeaway.

- Central de Pizzas y Empanadas: Av. José Ignacio de la Roza Oeste 137, en Rivadavia; teléfono 45661284. Se podrá comprar 50% OFF en pizzas con todos los medios de pago, en servicio takeaway.

- Malandrino: en Urquiza Sur 991, teléfono 2646273034. Ofrecerá 50% OFF en pizzas, solo efectivo, en servicio takeaway y salón.

Para consultar todos los comercios adheridos en el país, hacer click en este link.

Temas
Seguí leyendo

La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes

Por trabajos de Obras Sanitarias, una importante arteria de Capital estará interrumpida al tránsito

¿Sigue el calorcito?, mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados, AUH y SUAF en octubre

PSJ Industria innova en San Juan con tanques de fibra de vidrio de hasta 150 mil litros

Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos

Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship: formaciones, hora y cómo ver

Buscan a los familiares de un sanjuanino que se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse
Oportunidad laboral

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Te Puede Interesar

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año
Presupuesto 2026

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año

Por Celeste Roco Navea
Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera hechos y el peronista Allende habló de una tomada de pelo
Coletazos en San Juan

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.
Judiciales

La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín video
Pasiones del Interior

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete
En Rawson

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete