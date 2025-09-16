Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.

El Banco Provincia pone a disposición de los beneficiarios de ANSES , como titulares de AUH , jubilados, SUAF y otras prestaciones, un práctico simulador online para calcular créditos personales. Esta herramienta permite elegir el monto deseado, el plazo de pago de hasta 72 meses y consultar el valor estimado de la cuota mensual, la tasa de interés y todos los detalles.

Espacio de marca El alivio que necesitaban las empresas: Vía Cargo lanza su Ejecutivo de Cuentas

¡Ofertas! Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Para facilitar la planificación financiera, las entidades habilitaron un simulador online que permite calcular la cuota mensual , el plazo de devolución y el ingreso mínimo requerido. Así, cada persona puede saber de antemano cuánto pagará y si cumple con los requisitos antes de confirmar la operación.

En el caso de Banco Provincia, los préstamos llegan hasta $2.500.000, mientras que Banco Nación habilitó un tope de $3.000.000. Ambos ofrecen plazos de devolución de hasta 72 meses y acreditación en un máximo de 48 horas hábiles.

Créditos de hasta $3.000.000

La principal diferencia entre las entidades radica en los montos máximos disponibles:

Banco Provincia : ofrece préstamos de hasta $2.500.000 .

Banco Nación: habilitó un tope más alto, de $3.000.000.

En ambos casos, los beneficiarios pueden elegir plazos de entre 12 y 72 meses, lo que permite adaptar la cuota mensual a cada presupuesto familiar.

La acreditación del dinero se realiza en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Esto significa que, a diferencia de otras líneas crediticias más burocráticas, el acceso al dinero es prácticamente inmediato una vez aprobada la solicitud.

Cómo solicitar el crédito de ANSES

Banco Provincia

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.

Indicar el monto y plazo de devolución.

Confirmar la solicitud digitalmente.

Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.

Banco Nación

Acceder al home banking o aplicación móvil.

Ir a la sección “Préstamos personales”.

Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.

Confirmar la operación con clave digital.

Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.

FUENTE: Minuto1