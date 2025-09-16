martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

Dos bancos proponen créditos de hasta en 72 cuotas y en tasas fijas. Conocé los detalles y los montos disponibles

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.

Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.

El Banco Provincia pone a disposición de los beneficiarios de ANSES, como titulares de AUH, jubilados, SUAF y otras prestaciones, un práctico simulador online para calcular créditos personales. Esta herramienta permite elegir el monto deseado, el plazo de pago de hasta 72 meses y consultar el valor estimado de la cuota mensual, la tasa de interés y todos los detalles.

Lee además
Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan
el alivio que necesitaban las empresas: via cargo lanza su ejecutivo de cuentas
Espacio de marca

El alivio que necesitaban las empresas: Vía Cargo lanza su Ejecutivo de Cuentas

Para facilitar la planificación financiera, las entidades habilitaron un simulador online que permite calcular la cuota mensual, el plazo de devolución y el ingreso mínimo requerido. Así, cada persona puede saber de antemano cuánto pagará y si cumple con los requisitos antes de confirmar la operación.

En el caso de Banco Provincia, los préstamos llegan hasta $2.500.000, mientras que Banco Nación habilitó un tope de $3.000.000. Ambos ofrecen plazos de devolución de hasta 72 meses y acreditación en un máximo de 48 horas hábiles.

Créditos de hasta $3.000.000

La principal diferencia entre las entidades radica en los montos máximos disponibles:

  • Banco Provincia: ofrece préstamos de hasta $2.500.000.

  • Banco Nación: habilitó un tope más alto, de $3.000.000.

En ambos casos, los beneficiarios pueden elegir plazos de entre 12 y 72 meses, lo que permite adaptar la cuota mensual a cada presupuesto familiar.

La acreditación del dinero se realiza en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Esto significa que, a diferencia de otras líneas crediticias más burocráticas, el acceso al dinero es prácticamente inmediato una vez aprobada la solicitud.

Cómo solicitar el crédito de ANSES

Banco Provincia

  • Ingresar al home banking con usuario y clave.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.

  • Indicar el monto y plazo de devolución.

  • Confirmar la solicitud digitalmente.

  • Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.

Banco Nación

  • Acceder al home banking o aplicación móvil.

  • Ir a la sección “Préstamos personales”.

  • Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.

  • Confirmar la operación con clave digital.

  • Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.

FUENTE: Minuto1

Temas
Seguí leyendo

La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes

Por trabajos de Obras Sanitarias, una importante arteria de Capital estará interrumpida al tránsito

¿Sigue el calorcito?, mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados, AUH y SUAF en octubre

PSJ Industria innova en San Juan con tanques de fibra de vidrio de hasta 150 mil litros

Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos

Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship: formaciones, hora y cómo ver

Buscan a los familiares de un sanjuanino que se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse
Oportunidad laboral

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Te Puede Interesar

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año
Presupuesto 2026

Pese al anuncio de Javier Milei, la UNSJ recibirá durante el 2026 el mismo dinero que recibió este año

Por Celeste Roco Navea
Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera hechos y el peronista Allende habló de una tomada de pelo
Coletazos en San Juan

Presupuesto 2026: la orreguista Picón espera "hechos" y el peronista Allende habló de una "tomada de pelo"

Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.
Judiciales

La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín video
Pasiones del Interior

Don Riverito, la historia en carne viva del CSD San Agustín

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete
En Rawson

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete