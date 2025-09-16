Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata

El Banco Provincia pone a disposición de los beneficiarios de ANSES, como titulares de AUH, jubilados, SUAF y otras prestaciones, un práctico simulador online para calcular créditos personales. Esta herramienta permite elegir el monto deseado, el plazo de pago de hasta 72 meses y consultar el valor estimado de la cuota mensual, la tasa de interés y todos los detalles.
Para facilitar la planificación financiera, las entidades habilitaron un simulador online que permite calcular la cuota mensual, el plazo de devolución y el ingreso mínimo requerido. Así, cada persona puede saber de antemano cuánto pagará y si cumple con los requisitos antes de confirmar la operación.
En el caso de Banco Provincia, los préstamos llegan hasta $2.500.000, mientras que Banco Nación habilitó un tope de $3.000.000. Ambos ofrecen plazos de devolución de hasta 72 meses y acreditación en un máximo de 48 horas hábiles.
Créditos de hasta $3.000.000
La principal diferencia entre las entidades radica en los montos máximos disponibles:
-
Banco Provincia: ofrece préstamos de hasta $2.500.000.
-
Banco Nación: habilitó un tope más alto, de $3.000.000.
En ambos casos, los beneficiarios pueden elegir plazos de entre 12 y 72 meses, lo que permite adaptar la cuota mensual a cada presupuesto familiar.
La acreditación del dinero se realiza en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Esto significa que, a diferencia de otras líneas crediticias más burocráticas, el acceso al dinero es prácticamente inmediato una vez aprobada la solicitud.
Cómo solicitar el crédito de ANSES
Banco Provincia
-
Ingresar al home banking con usuario y clave.
-
Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.
-
Indicar el monto y plazo de devolución.
-
Confirmar la solicitud digitalmente.
-
Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.
Banco Nación
-
Acceder al home banking o aplicación móvil.
-
Ir a la sección “Préstamos personales”.
-
Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.
-
Confirmar la operación con clave digital.
-
Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.
FUENTE: Minuto1