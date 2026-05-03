Paso de Agua Negra: así se encuentra el estado del camino

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió el reporte actualizado sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra para este 3 de mayo de 2026. Según el informe oficial, la circulación por la Ruta Nacional 150 se encuentra actualmente habilitada, permitiendo el flujo vehicular en el corredor cordillerano dentro de la franja horaria establecida de 09:00 a 17:00 horas.

Para quienes decidan emprender el viaje hacia el país trasandino, las autoridades locales hicieron especial hincapié en extremar las medidas de seguridad vial. En este sentido, se recomienda a los conductores transitar con las luces bajas encendidas de forma permanente, respetar estrictamente los límites de velocidad permitidos y mantener una actitud de precaución constante ante las contingencias propias del camino de alta montaña.

Con el objetivo de facilitar la asistencia a los viajeros, se encuentran disponibles diversas vías de contacto y sitios oficiales. Para acceder a datos en tiempo real, los usuarios pueden ingresar a la web oficial del paso, mientras que Vialidad Nacional mantiene habilitadas sus líneas de atención al usuario de lunes a viernes. Asimismo, ante cualquier eventualidad, se recordó que están operativos los números de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso y las guardias de prevención de Gendarmería Nacional, tanto en la Sección Las Flores como en el Escuadrón 25 de Jáchal.

En materia sanitaria, el Hospital Tomás Perón en Rodeo se mantiene como el centro de referencia ante emergencias en la zona, activando la línea 107 para cualquier asistencia inmediata. Finalmente, se recordó a los viajeros que para realizar llamadas hacia Chile deben utilizar el prefijo internacional (+56) seguido del código de zona o el dígito 9 en caso de comunicarse con dispositivos móviles.