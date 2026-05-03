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Música y performance: "Fruta d'estación" llega a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

El espectáculo, que rinde homenaje a grandes artistas latinoamericanas, se presentará este viernes con una puesta que combina danza, teatro y un recorrido emocional profundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fruta d estación

El Teatro del Bicentenario se prepara para recibir una propuesta artística integral que promete movilizar los sentidos de los sanjuaninos. Este viernes 8 de mayo, a las 21:30, la Sala Auditórium será el escenario de “Fruta d’estación”, una experiencia escénica contemporánea que fusiona la música con el teatro, la danza y el lenguaje performático. Las entradas para esta función apta para todo público tienen un valor general de $15.000.

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Bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el espectáculo invita al público a transitar un abanico de climas emocionales. Desde pasajes enérgicos y vibrantes hasta momentos de profunda melancolía, la obra busca conectar con la identidad y la memoria a través de un sentido homenaje a destacadas mujeres de la cultura latinoamericana.

La puesta en escena no se limita a lo sonoro; la propuesta se potencia con intervenciones actorales y recursos visuales que dialogan constantemente con la música. El elenco encargado de dar vida a este universo está conformado por Cristian Ramos en guitarras, Martín Castro Meglioli en percusión y batería, Ana Paula Elizondo en teclados, y las potentes voces de Karen Dávila y Magalí Aciar.

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