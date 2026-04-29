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Música, títeres y movimiento: el innovador regreso de Merkén Barroco a la escena sanjuanina

El colectivo Merkén Proyectos presenta una propuesta interdisciplinaria que une lo clásico con lo contemporáneo. La cita es este viernes en la Cooperativa Teatro de Arte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cartelera cultural de San Juan se renueva con una apuesta que promete sacudir los sentidos. El colectivo artístico Merkén Proyectos anunció el regreso a las tablas de "Merkén Barroco", una experiencia escénica integral que busca borrar las fronteras entre la música en vivo, el teatro de títeres y la expresión corporal para ofrecer una puesta sensible y profundamente contemporánea.

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La función se llevará a cabo el próximo viernes 8 de mayo a las 21:00 horas en la sala de la Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en O’Higgins Este 501. Esta propuesta invita al público a sumergirse en un universo poético donde el lenguaje barroco dialoga con la actualidad, generando un cruce de lenguajes que amplifica la emoción y propone nuevas formas de percepción a través de una escena viva y con identidad propia.

La obra es el resultado de un intenso trabajo colectivo de artistas multifacéticos que integran lo musical, lo visual y lo corporal en un mismo relato. Se trata de una oportunidad única para encontrarse con una estética distinta en la provincia, nacida de la búsqueda constante de este grupo por innovar en el circuito local.

Respecto a los ingresos, las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a un valor de $12.000 y pueden reservarse directamente a través de WhatsApp al número 264 4451483. Por otro lado, quienes prefieran adquirirlas en la boletería del teatro el mismo día de la función, podrán hacerlo por un costo de $15.000.

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