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Buena noticia

Charly García fue dado de alta tras la cirugía de riñón

El artista de 74 años se encontraba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento desde la semana pasada.

Por Agencia NA
Charly García recibió el alta tras su operación.

Charly García recibió el alta tras su operación.

El histórico músico Charly García fue dado de alta y ya se encuentra en su domicilio, luego de haber permanecido internado durante una semana en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, por una cirugía renal programada.

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El artista fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón, el pasado 21 de abril, en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

A los 74 años, el intérprete pasó por el quirófano y, tal como habían indicado desde el nosocomio en un comunicado oficial, la intervención se realizó según lo previsto, evolucionó favorablemente, se recuperó en una habitación común y no presentó complicaciones

Además, García no requirió diálisis en ningún momento, ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento, y así continuó el proceso de recuperación hasta este martes 28, cuando fue dado de alta y derivado a su domicilio.

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