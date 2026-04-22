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Parte médico

Operaron a Charly García: qué se sabe sobre su estado de salud

El músico fue intervenido en una clínica de Buenos Aires. Desde su entorno aseguraron que la operación estaba programada y que evoluciona favorablemente.

Por Agencia NA
Charly García se encuentra internado por recomendación médica.

Charly García se encuentra internado por recomendación médica.

El histórico referente del rock nacional, Charly García, fue sometido a una intervención quirúrgica en las últimas horas y permanece internado en la Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde continúa con su recuperación.

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Según trascendió, el artista fue operado mediante una nefrectomía parcial, un procedimiento que consiste en la extirpación de una parte del riñón. De acuerdo a lo informado por su entorno, la cirugía ya estaba prevista y no respondió a una situación de urgencia.

Tras la intervención, allegados al músico llevaron tranquilidad y señalaron que “salió todo bien”. Actualmente, el cantante se encuentra en una habitación común, bajo seguimiento médico y evolucionando de manera favorable.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por los antecedentes de salud que el artista ha atravesado en los últimos años, con distintas internaciones y tratamientos.

En ese contexto, su entorno buscó transmitir calma y destacó que el proceso de recuperación avanza según lo esperado, mientras el ícono del rock argentino permanece bajo cuidados médicos en la clínica porteña.

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