Operaron a Charly García: qué se sabe sobre su estado de salud

El histórico referente del rock nacional, Charly Garcí a, fue sometido a una intervención quirúrgica en las últimas horas y permanece internado en la Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde continúa con su recuperación.

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Según trascendió, el artista fue operado mediante una nefrectomía parcial, un procedimiento que consiste en la extirpación de una parte del riñón. De acuerdo a lo informado por su entorno, la cirugía ya estaba prevista y no respondió a una situación de urgencia.

Tras la intervención, allegados al músico llevaron tranquilidad y señalaron que “salió todo bien”. Actualmente, el cantante se encuentra en una habitación común, bajo seguimiento médico y evolucionando de manera favorable.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por los antecedentes de salud que el artista ha atravesado en los últimos años, con distintas internaciones y tratamientos.

En ese contexto, su entorno buscó transmitir calma y destacó que el proceso de recuperación avanza según lo esperado, mientras el ícono del rock argentino permanece bajo cuidados médicos en la clínica porteña.