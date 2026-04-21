Imputaron a un profesor de plástica por supuesto abuso de once alumnas de escuela primaria

Un hombre que trabajaba como docente de artes plásticas en una escuela primaria de Río Negro será imputado por supuesto abuso sexual contra once alumnas durante las clases dictadas entre 2023 y 2024.

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El hecho habría ocurrido en el colegio San Antonio Oeste y el acusado será juzgado en debate oral y público, además, puede enfrentar una condena que parte desde los tres hasta los doce años de prisión.

La Fiscalía sostuvo que los hechos de abuso sexual simple se habrían producido mediante el aprovechamiento de su rol docente, ya que el imputado sentaba a las niñas sobre su falda y les habría realizado tocamientos.

La determinación de avanzar a juicio fue tomada hoy, tras la finalización de la audiencia de control de acusación, en la que además se definió la prueba que las partes prevén producir durante el debate oral y público.

Ayer había comenzado la instancia con la lectura de los 11 hechos imputados y la prórroga de la prisión preventiva del hombre por el plazo de dos meses.

El magistrado interviniente resolvió no excluir ciertos testimonios, aunque sí acotó su alcance. Las personas adultas podrán declarar sobre cómo tomaron conocimiento de los hechos y qué acciones realizaron a partir de ello, pero no podrán reproducir por vías indirectas los relatos de las niñas.

En la misma línea, limitó las preguntas abiertas y dispuso que los testimonios de directivos y profesionales se circunscriban a las medidas adoptadas y a los aspectos técnicos de las pericias.

Además, condicionó la producción de determinada evidencia a que ese material sea puesto previamente a disposición de la defensa, con el fin de garantizar su adecuado control.

En cuanto a la prueba testimonial, se admitió la declaración de alrededor de una veintena de testigos propuestos por las partes, entre ellos personas del ámbito educativo, profesionales intervinientes y personal técnico.