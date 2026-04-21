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Ya van 50 en el año

El Gobierno dio de baja a otras cuatro prepagas: cuáles son las nuevas empresas rechazadas

La Superintendencia de Servicios de Salud argumentó que no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dio de baja otras cuatro prepagas al oficializar su rechazo a la inscripción definitiva como prestadoras con el argumento de que no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.

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De esta manera, en el marco de un plan de depuración del padrón de agentes, el Gobierno le rechazó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

"Con esta medida son 166 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado", informó el Ejecutivo.

En marzo pasado, había dado de baja a 10 prepagas. En lo que va del año ya son 50 las empresas a las que la Superintendencia de Servicios de Salud le rechazó la inscripción definitiva.

"Esta decisión se tomó en el marco del reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para los Agentes del Seguro de Salud", informó el Gobierno.

En la práctica, lo que hace la Superintendencia es iniciar un procedimiento para rechazar la inscripción definitiva en el registro de prepagas, al mismo tiempo que da de baja el registro provisorio que tenían esas mismas empresas.

FUENTE: Clarín

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