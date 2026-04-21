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Recuerdo vigente

A un año de la muerte del papa Francisco, 10 frases que marcaron su legado

Sus palabras simples y directas recorrieron el mundo, dejando enseñanzas sobre la fe, la esperanza y la vida en comunidad que siguen vigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A un año de su muerte, las frases que le regaló el papa Francisco al mundo.

A un año de su muerte, las frases que le regaló el papa Francisco al mundo.

A un año de la muerte del papa Francisco, su voz continúa resonando con fuerza a través de frases que sintetizan su mirada pastoral y humana. Con un estilo cercano, el argentino logró trascender lo religioso para instalar mensajes universales sobre la solidaridad, la esperanza y el compromiso social.

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Desde el inicio de su pontificado en 2013, Francisco se caracterizó por un lenguaje claro y humilde, capaz de interpelar tanto a creyentes como a quienes se encontraban alejados de la Iglesia. En su primera aparición pública, tras ser elegido, sorprendió al mundo con un pedido sencillo: “Recen por mí”, marcando el tono de cercanía que definiría su liderazgo.

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Días después, durante el Ángelus del 17 de marzo de 2013, dejó una de sus frases más recordadas: “Dios nunca se cansa de perdonar”, un mensaje que puso en el centro la misericordia como eje de su papado.

Ese mismo año, en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, alentó a los jóvenes a involucrarse y transformar la realidad con un llamado que se volvió consigna: “Hagan lío, pero organícenlo bien”, y también los invitó a no perder la fe en el futuro con “No se dejen robar la esperanza”.

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En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013), dejó reflexiones más profundas sobre la vida social y espiritual, como “La realidad es superior a la idea” y “El tiempo es superior al espacio”, conceptos que marcaron su pensamiento sobre los procesos históricos y la construcción colectiva.

En ese mismo documento expresó su visión de Iglesia con una imagen potente: “Prefiero una Iglesia accidentada a una enferma”.

Durante los momentos más difíciles de la pandemia, en la histórica bendición “Urbi et Orbi” del 27 de marzo de 2020, sintetizó el sentimiento global con una frase que recorrió el planeta: “Nadie se salva solo”, resaltando la necesidad de la solidaridad frente a la crisis.

A lo largo de sus homilías de Pascua, insistió en un mensaje central de la fe cristiana: “El amor es más fuerte que la muerte”, reafirmando la esperanza incluso en los momentos de mayor dolor.

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Por último, en distintos textos y discursos, dejó definiciones breves pero contundentes como “La esperanza es audaz”, que resume su invitación constante a mirar el futuro con confianza.

A un año de su fallecimiento, estas frases no solo recuerdan al pontífice argentino, sino que también funcionan como guía para un mundo atravesado por desafíos sociales, económicos y espirituales. Su legado, construido desde la palabra y el ejemplo, continúa vigente.

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